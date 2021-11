Espot apel·la al multilateralisme per impulsar una reactivació econòmica inclusiva i solidària, en el Fòrum de la Pau

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest dijous en la cerimònia de caps d'Estat i de Govern del Fòrum de París de la Pau. La 4a edició del Fòrum, organitzada pel president de la República francesa i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, se celebra sota el títol 'Reduir les fractures mundials: La via d'una millor governança després de la COVID-19'.

El cap de Govern ha felicitat Macron per l'organització durant 4 anys d'aquest fòrum de reflexió i mediació, que ha reunit de manera presencial una trentena d'alts mandataris d'arreu del món, a més de representants d'organitzacions internacionals no governamentals o de la societat civil internacional, ministres, empresaris i figures compromeses amb les temàtiques del fòrum.

Entre l'11 i el 13 de novembre, de manera presencial o amb participació telemàtica, es debatrà sobre les solucions per superar les bretxes socials agreujades amb la crisi sanitària i per impulsar una reactivació econòmica que sigui inclusiva i solidària.

En la declaració telemàtica enregistrada per Xavier Espot per participar en aquesta iniciativa, ha reafirmat el compromís del Principat a "seguir reforçant un multilateralisme renovat i més efectiu" per "actuar de manera concertada, unida i inclusiva si volem reduir la bretxa creada entre les nostres societats". Aquest multilateralisme, ha afegit, no només ha de ser entre governs, "sinó també amb la plena implicació de les ONG, el sector privat, els científics, els joves i tots els actors implicats a les nostres societats".

Espot ha posat en relleu que la superació de reptes com la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències o el canvi climàtic "només serà possible si totes les parts interessades decideixen treballar de manera coordinada i integrada".

Calvó, al COP26

De la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i sostenibilitat, Sílvia Calvó, referma la necessitat dels estats de marcar compromisos ambiciosos per poder assolir els objectius de l'Acord de París. Ho ha fet durant la celebració de la Conferència sobre el canvi climàtic (COP26), que s'està desenvolupant a Glasgow al llarg d'aquesta setmana i de la qual n'ha de sorgir una nova declaració.

D'aquesta manera, Calvó ha manifestat que, tot i que encara no disposen de la declaració definitiva i malgrat la voluntat de la presidència de tenir-la enllestida per aquest divendres, "segurament s'allargarà fins divendres", ha indicat que "estem a la recta final i hi ha bones sensacions", concretament, "millors que a Madrid". Actualment els estats disposen d'un esborrany en el qual s'insta a les nacions a revisar i enfortir els plans els seus plans per retallar les emissions d'efecte hivernacle de cara al 2022.

"Esperem que la declaració sigui ambiciosa. Aquests congressos ens donen deures a tots els estats, els quals hem d'anar recollint i complint, a banda d'actualitzar les contribucions cada cinc anys, que ens tocarà el 2025", ha assenyalat la titular de la cartera de Medi Ambient. En aquest sentit, ha recordat que durant la seva participació en la COP26 ha explicat les actuacions del Principat en la lluita contra el canvi climàtic, tot destacant que Andorra va ser "dels primers països a entregar l'actualització dels compromisos el 2020 amb l'assoliment de la neutralitat carboni el 2050. Només som una seixantena".

En el marc de les reunions bilaterals que ha mantingut la ministra en el marc de la Conferència sobre el canvi climàtic, Calvó ha posat en relleu que el fet que el país disposi d'un full de ruta molt concret ha permès l'intercanvi d'accions amb altres països. En aquesta línia, ha ressaltat la trobada amb la ministra de Treballs Públics, Medi Ambient i Desenvolupament Urbà de Mònaco, Céline Carron-Dagioni, qui va mostrar gran interés en l'experiència del Principat en matèria de mobilitat, sobretot, "en relació amb els carregadors elèctrics". Així doncs, ha asseverat que han acordat que els equips tècnics de cada estat "es reuniran i posaran sobre la taula les solucions que té cada país en matèria de mobilitat i de lluita contra el canvi climàtic".

El valor dels infants i joves en el canvi climàtic

La ministra també ha participat aquest dijous a l'esdeveniment paral·lel en el marc de la COP26 'La crisi climàtica, una crisi dels drets dels infants; garantir que els nens ocupin el lloc que els correspon al centre de les decisions i l'ambició sobre el canvi climàtic'. La trobada ha permès formalitzar l'adhesió d'Andorra a la Declaració sobre la infància, la joventut i l'acció climàtica a la qual el país s'hi ha afegit recentment.

La declaració, impulsada per Unicef, suposa el primer compromís d'aquesta tipologia que pretén accelerar les polítiques i accions climàtiques inclusives centrades en els infants i joves en l'àmbit nacional i mundial. Actualment hi ha prop de vint països adherits a la resolució, la qual busca impulsar i reforçar la implicació dels joves en la presa de decisions polítiques i posar en relleu els drets dels infants i joves a un clima segur i un medi ambient saludable.

En aquest sentit, Calvó ha recordat que Andorra té en compte i present els joves en l'acció climàtica nacional. Des de la creació de la Comissió nacional de l'energia i del canvi climàtic els joves hi prenen part com a membres i han contribuït a l'elaboració de l'Estratègia nacional de l'energia i del canvi climàtic i de la mobilitat. "Hem posat en relleu que els joves son col·lectiu vulnerable i que s'ha de treballar perquè visquin en un món net", ha dit, i ha afegit que "els joves són sabedors que els efectes del canvi climàtic els afectaran més que a nosaltres i per aquest motiu se'ls ha d'implicar al màxim".

A més, cal destacar que a l'Estratègia es van incorporar la majoria de les seves propostes en la Declaració d'emergència climàtica del Consell General del 2020. Recentment, una delegació de joves va participar fa unes setmanes en la conferència juvenil en el marc de la Pre-COP26, en la qual una de les demandes que van sorgir de la cimera 'Youth4Climate' va ser la d'enfortit i millorar l'educació en matèria de canvi climàtic.

La neutralitat carboni centra la bilateral amb Portugal

Durant la jornada de treball d'aquest dijous a Glasgow, la titular de Medi Ambient també ha mantingut reunions bilaterals amb el ministre de Medi Ambient i d'Acció Climàtica de Portugal, João Pedro Matos. Ambdós representants han intercanviat les diferents accions i iniciatives que du a terme cada estat per combatre el canvi climàtic i avançar cap a l'objectiu mutu de la neutralitat carboni el 2050.

De fet, Portugal va ser un dels primers països, el 2016, a assumir com a propi l'objectiu ambiciós d'assolir la neutralitat carboni l'any 2050, és a dir, que el país tingui la capacitat d'absorbir les mateixes emissions que emet i el seu balanç sigui neutral, la qual també ha estat assumida pel Principat.

Amb la voluntat d'incidir amb l'acció climàtica dels dos països, així com en matèria d'agricultura i medi ambient, Calvó i Matos s'han emplaçat a impulsar un MoU, un acord de col·laboració en aquestes temàtiques.