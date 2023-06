Espot i Cadena traslladen a Ronchera la voluntat per avançar de manera "ferma" cap a la igualtat

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, duta a terme aquest dilluns a la tarda la primera visita a l’Institut Andorrà de les Dones, l’organisme de nova creació la seu social del qual es troba des de l’abril a l’Encaix, un espai cedit pel comú d’Andorra la Vella on conviuen diverses entitats.

Durant la seva visita, Espot i Cadena han traslladat el seu compromís per avançar de manera "ferma" cap a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe i alhora consolidar la incorporació de la perspectiva de gènere tant en les polítiques públiques com en les relacions laborals. Un fet, ha posat en relleu Espot, que es va fer palès al llarg de la legislatura passada amb l’aprovació de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la creació del Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) o amb la constitució del propi Institut Andorrà de les Dones.

Justament, Espot s’ha referit a la posada en marxa de la secretaria d’Estat d’Igualtat, encapçalada per Cadena, que té l’objectiu de garantir la transversalitat de les polítiques d’igualtat de gènere, així com d’impulsar encara més l’acció governamental en aquest àmbit. Les dues parts han acordat establir sinergies i compartir protocols per desenvolupar diferents accions en favor de la igualtat.

La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones, Montserrat Ronchera, ha agraït la visita al cap de Govern i li ha traslladat una proposta de reglament de funcionament de l’organisme, que el Govern examinarà i retornarà en les properes setmanes. També ha lliurat l’índex d’una guia pràctica que s’editarà aviat sobre l’ús del llenguatge inclusiu.