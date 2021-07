Espot: "És molt probable que comencem a vacunar per sota dels 16 anys"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha obert la porta a la possibilitat de vacunar adolescents menors de 16 a partir del pròxim curs escolar en una entrevista oferta aquest dissabte a la cadena COPE. Durant el seu relat, ha manifestat que els comitès tècnics i científics estan avaluant aquesta possibilitat tenint en compte que "hi ha una franja d'edat que encara podem incloure", per la qual cosa, ha dit, "és molt probable que en el futur" pugui ser una realitat. Al llarg de l'entrevista, el cap de Govern ha agraït la col·laboració dels països de l'entorn, principalment d'Espanya, França i Portugal, pel que fa a l'arribada de vaccins al Principat. De fet, "a data d'avui ens han subministrat 100.000 vacunes" que han ajudat a la vaccinació amb una primera dosi de gairebé el 70% de la població vacunable.

Espot ha reconegut que les sinergies en matèria sanitària amb els països veïns durant la crisi actual "ha funcionat molt bé", assegurant que per sortir de la pandèmia és indispensable la "cooperació transnacional". De la mateixa manera que Espanya, França i Portugal han ajudat a Andorra, "nosaltres també hem intentat ajudar-los, particularment en les zones frontereres". Espot ha exemplificat aquest suport andorrà recordant els pacients de l'Alt Urgell que fa uns mesos van estar ventilats a l'hospital i també s'ha referit als cribratges massius, en els quals no s'ha diferenciat entre nacionals i fronterers.

De cara a l'estiu, ha manifestat que existeix una preocupació relativa, ja que malgrat els brots que darrerament estan sorgint a Europa, "tenim establertes les mesures de prevenció necessàries". A més, també afavoreix el fet de no haver tornat a obrir "mai" l'oci nocturn, per la qual cosa "tenim un focus controlat". Espot ha ressaltat els estrictes protocols definits per a la celebració de les festes majors i també per aquells esdeveniments culturals que mouen una major quantitat de persones com pot ser l'Andorra Mountain Music.

Preguntat sobre les comunicacions, ha expressat que, precisament, és una de les qüestions importants a resoldre que demana la necessitat "d'anar molt coordinats amb els governs espanyol i català". En aquest sentit, en referència a l'aeroport, ha apostat clarament pel d'Andorra-La Seu d'Urgell, que recentment ha rebut l'homologació del sistema GPS, descartant així una infraestructura aeronàutica en territori nacional: "Se'm fa molt difícil creure que pugui ser viable un aeroport en territori nacional. El que hem de fer és tocar de peus a terra i concentrar-nos en allò que tenim a l'abast", ha sentenciat.

Així mateix, en relació amb la taxa verda, ha anunciat que en el moment en què es posi en marxa permetrà recaptar al voltant de 5 milions d'euros a l'any que es destinaran, íntegrament, a polítiques mediambientals. Sabedor que els subministradors de carburants "hauran de fer una part de sacrifici", el cap de Govern ha assegurat que l'objectiu final és repercutir sobre la butxaca dels ciutadans, que podran gaudir d'un preu molt reduït, per exemple, del transport públic. De fet, pel que fa a la qüestió mediambiental, ha posat en relleu que "és un dels grans reptes de la humanitat" que afecta directament a Andorra, ja que "sabem que els ecosistemes de muntanya seran els més afectats pel canvi climàtic", i per això "crec que hem de ser exemplars".

Finalment, Espot també ha parlat de qüestions relacionades amb l'acord d'associació, que tot i no fixar terminis ha dit s'espera finalitzar el gruix de la negociació abans que acabi la legislatura actual, i amb el centre d'immunologia de Grifols, que tindrà com a finalitat "atreure talent i convertir el país en un pol d'atracció d'empreses en l'àmbit de la recerca i la innovació".