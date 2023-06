Espot recull el testimoni dels Jocs dels Petits Estats d'Europa

MaltaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha recollit aquest dissabte al vespre a Malta el testimoniatge dels Jocs dels Petits Estats d'Europa (JPEE) que acrediten que Andorra serà la pròxima seu que acollirà el 2025 aquest esdeveniment. Durant la cerimònia de clausura dels Jocs, celebrats a aquest arxipèlag del Mediterrani, Espot ha recollit la bandera dels JPEE en mans del ministre d'Esports de Malta, Clifton Grima.

Espot ha destacat que és un honor per Andorra recollir el relleu d'aquests jocs "perquè són un clar exemple d'esforç per impulsar els valors de l'olimpisme, especialment entre els més joves, amb la implicació ciutadana, i per destacar el paper també rellevant dels petits estats d'Europa". El cap de Govern ha indicat, a més, que comença "el compte enrere" per acollir l'esdeveniment al país, que tindrà com a objectiu ressaltar els valors educatius, l'exemplaritat i la responsabilitat social d'Andorra.

Finalment, Espot ha recordat que Andorra serà la tercera vegada que acollirà uns Jocs dels Petits Estats d'Europa, després de fer-ho amb gran èxit i implicació de tota la ciutadania el 1991 i el 2005, "ja fa anys que ens coordinem per celebrar els jocs al nostre país el 2025 de la millor manera possible i estic segur que Andorra sabrà organitzar uns molt bons jocs i que la població sencera s'hi implicarà".

Durant aquest dissabte, el cap de Govern i el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, han assistit a les darreres competicions, al matí han presenciat l'or de la Vicky Jiménez i al migdia han seguit les darreres proves d'atletisme, on Nahuel Carabaña i Duna Viñals han aconseguit medalla de plata i Dayane Huerta de bronze.

A nivell esportiu, la delegació andorrana ha obtingut durant aquests jocs celebrats a Malta un total de 21 podis, dels quals 5 han estat medalles d'or. Cabanes ha destacat del medaller la paritat i el pes de la representació femenina en aquest. A més, ha assegurat que "aquest resultat ens anima, veiem una progressió positiva respecte a Montenegro i cal tenir en compte que és una delegació jove, que té una gran projecció per als pròxims jocs".

Precisament, la delegació d'enguany ha comptat amb un total de 66 esportistes, 40 més que en la darrera edició dels Jocs de Montenegro. Els esportistes andorrans han participat en les disciplines de natació, atletisme, tenis taula, tenis, tir, rugbi i bàsquet. La cerimònia de clausura ha comptat amb la presència de tots els països participants en els jocs: Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino i Andorra.