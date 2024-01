Espot retreu a Baró que utilitza el Cas Grifols per fer política de "baixa volada"

Andorra la VellaAvui a la sessió del Consell General, s'ha produït un xoc d'opinions entre el líder de Demòcrates d'Andorra, Xavier Espot, i Pere Baró del PS. El punt de discòrdia gira entorn del controvertit projecte Grifols, que ha generat un intens debat les últimes setmanes a causa de les preocupacions financeres i estratègiques.

Baró va expressar el seu escepticisme respecte al projecte i va suggerir que la polèmica generada ha portat a replantejar-se la idea d'hipotecar el territori a Ordino per a la construcció del laboratori P3 de Grifols. Va argumentar que la imatge del país i la possible afectació a l'arribada d'inversions podrien ser conseqüències no desitjades de seguir endavant amb el projecte.

"Facin marxa enrere, o si més no, abans de fer un pas més demaneu a la ciutadania, perquè la participació ciutadana no és només un mantra que s'utilitza a campanya electoral", Baró va exposar les seves preocupacions sobre la possibilitat de construir el projecte d'un laboratori P3 de Grifols a Ordino.

D'altra banda, Espot va defensar la continuïtat de l'acord amb Grifols i va qüestionar les bases empíriques de les preocupacions financeres plantejades per Baró. Va subratllar la importància de no polititzar el projecte i va destacar que la transparència en les postures polítiques és necessària.

"En el suposat cas, que no crec que sigui així, que Grifols decideixi no tirar endavant aquest projecte no serà per unes preteses dificultats financeres, que vosté ha donat per bones, sense tenir-ne absolutament cap mínim de coneixement empíric".

"El que no vol una empresa de reconeguda solvència, és que a la cambra parlamentària d'un país s'utilitzi com una arma llancívola al bon nom i la seva bona reputació per fer política de baixa volada. Con vostès fins ara no havien fet en aquest projecte, però veig que ara també s'han apuntat al carro, en tot cas celebro que d'una vegada per totes s'hagin baixat o s'hagin tret les caretes i sapiguem que estan en contra d'aquest projecte" va declarar Espot.