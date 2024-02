Els establiments de menjar ràpid contesten les trucades en castellà a Andorra

Andorra la VellaLes xarxes tornen a acollir queixes pels problemes per ser atès en l'idioma oficial. En aquest cas, s'han reproduït les crítiques perquè cada cop és més difícil poder fer encàrrecs de menjar per emportar en català. La gran majoria d'establiments que tenen aquest servei, segons les queixes, tenen persones assignades a contestar el telèfon que no parlen català. Tot i les crítiques aquesta situació empitjora any a any, segons aquestes informacions, i en alguns casos ja es dóna com a perdut. S'indica que tenint en compte quin és l'idioma oficial el mínim que podria fer l'establiment és posar una persona atenent les trucades que entengui el català. Sense entrar ja en que hi ha establiments o cap dels treballadors entén l'idioma oficial.