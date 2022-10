Les estacions aposten per plans d'autoconsum per a evitar possibles talls

Andorra la VellaEl Govern i els principals actors del sector comercial i hoteler han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració que inclou un pacte amb una sèrie de mesures concretes que tenen com a objectiu assolir l'estalvi energètic del 15% i evitar així l'aplicació de mesures més contundents o possibles talls en el subministrament de cara al futur. Paral·lelament, també s'han començat a definir les mesures que aplicaran les estacions d'esquí, un dels sectors que més consumeix durant el període d'hivern.

Així, tal com han explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, els dominis ja estan treballant en mètodes de producció pròpia d'energia que han de permetre arribar a l'autoconsum. En el cas de la Massana, Cadena ha manifestat que "em consta que han fet un parc fotovoltaic" per assolir aquesta finalitat i pel que fa a Grandvalira també estan mans a l'obra per implementar diferents mètodes de producció, a banda de deixar inoperatius alguns dels ginys quan les estacions no tinguin tanta afluència d'esquiadors.

En aquest sentit, Calvó ha posat en relleu que s'ha introduït una disposició a la llei de mesures urgents a demanda de les estacions "que ens permet autoritzar i modificar el reglament d'autoconsum", la qual cosa facilitaria l'aplicació de mesures per part dels dominis. A banda d'altres decisions com reduir el nombre i velocitat dels remuntadors, la ministra ha indicat que s'han establert altres mesures que són "molt tècniques" i que estan relacionades, principalment, amb les temperatures, l'aigua o la producció dels canons de neu.