Un estudi detecta un excés de prop de 28.000 visites a la vall de Bonabé durant el juliol i l'agost

Alt ÀneuUn estudi de l'INEFC de Lleida per encàrrec del Parc Natural de l'Alt Pirineu ha detectat que a la vall de Bonabé hi ha un excés de 7.557 visites durant el mes de juliol i de 20.433 a l'agost. Tenint en compte que la majoria de persones hi van en vehicle, representa un excedent de 279 vehicles al juliol i de 2.676 a l'agost. El treball ha permès obtenir un valor de capacitat de càrrega turística total anual a la vall de Bonabé, situada a l'entorn del municipi d'Alt Àneu (Pallars Sobirà), d'unes 109.985 visites, és a dir una mitjana de 9.165 visites al mes i 301 diàries. El Parc Natural i els municipis implicats ja han començat a dissenyar una sèrie d'accions per tal d'intentar reconduir aquesta massificació durant els mesos d'estiu.

El Parc Natural de l'Alt Pirineu va posar en marxa l'any 2011 un sistema de seguiment dels visitants. Al 2017 ja va posar en evidència un increment de visitants constant, no només en el conjunt de l'àmbit del Parc, que va passar d'unes 215.000 visites l'any 2011 a 345.000 l'any 2019 (un 55% més), sinó en la major part dels principals accessos. L'accés a la vall de Bonabé pel Fornet va ser uns dels que va experimentar un major increment, i va arribar a duplicar la xifra identificada sis anys abans. Aquesta situació, lluny de canviar o revertir-se en aquests darrers anys, s'ha agreujat arran de la crisi sanitària viscuda a escala mundial i s'ha arribat als 78.758 visites l'any 2020.

Arran d'aquesta situació, prenent com a experiència prèvia l'estudi de capacitat de càrrega turística dut a terme a la Vall Ferrera l'any 2020, el Parc Natural del l'Alt Pirineu va encarregar un nou estudi, en aquest cas, a la vall de Bonabé. Aquest estudi ha consistit a identificar el nombre màxim de persones que poden visitar un espai en el mateix moment sense provocar danys irreversibles en l'entorn natural, social i cultural, mitjançant l'adaptació d'una metodologia àmpliament aplicada en aquest casos.

Entre els principals resultats obtinguts en la realització d'aquest estudi, destaquen l'obtenció d'un valor de capacitat de càrrega turística total anual a la vall de Bonabé d'uns 109.985 visites, cosa que representa una mitjana de 9.165 visites al mes i 301 visites al dia.

Basat en la comparativa entre les dades d'afluència de la vall de Bonabé (nombre de visitants que freqüenten el Parc anualment) i la capacitat de càrrega turística identificada, els resultats alerten sobre la presència d'importants excedents de visitació durant els mesos de juliol i agost, amb un excés de 7.557 visites el mes de juliol i 20.433 visites el mes d'agost. Si aquestes visites es transformen al tipus d'accés majoritari, que és en vehicle, equivalen a un excedent de 279 vehicles el mes de juliol i de 2.676 vehicles durant l'agost.

L'estudi ha estat coordinat per la Dra. Estela Farías de l'INEFC-Universitat de Lleida, en col·laboració amb un equip multidisciplinari que ja ha realitzat aquest tipus d'estudis en altres parcs naturals de Catalunya, com és el cas del Parc Natural de la Serra de Montsant o actualment, el Parc Natural del Cadí-Moixeró.