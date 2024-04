Europa regularà la intel·ligència artificial

Andorra la VellaL’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha aprovat per unanimitat el Projecte de Conveni marc sobre intel·ligència artificial, drets humans, democràcia i estat de dret. Aquest conveni marc es converteix ‘de facto’ en el primer tractat internacional sobre intel·ligència artificial (IA) que té com a objectiu regular-la per mitigar els riscos que suposa el mal ús d’aquesta tecnologia per a la democràcia, els drets humans i l’estat de dret.

El debat previ a la seva aprovació ha comptat amb dues intervencions per part de la delegació andorrana. D’una banda, la cap de la delegació, Berna Coma, ha destacat “l'aposta d'Andorra en aquesta iniciativa, tant en l’àmbit polític com en l’àmbit tècnic” i ha incidit en la necessitat de disposar “d'un marc jurídic inclusiu per a aquesta tecnologia emergent”. Per la seva part, Susanna Vela ha ressaltat que “És el moment d'actuar com a societat, definint de manera col·lectiva els horitzons ètics i polítics de la intel·ligència artificial” i ha afegit que cal invertir perquè “la IA contribueixi al progrés, sense deixar ningú enrere”.