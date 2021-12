Europa suspèn la Justícia andorrana en matèria de transparència

Andorra la VellaEl grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa (Greco) ha fet públiques aquest dijous les seves conclusions referents als avenços d'Andorra en relació amb les recomanacions que es van fer en el marc de la quarta avaluació, on es van fer tretze remarques i es va determinar que el grau de compliment d'Andorra era "globalment insatisfactori". Des de l'organisme destaquen que de les remarques fetes llavors, cinc estan ara satisfactòriament implementades, set ho estan parcialment (especialment les que fan referència a la transparència dels parlamentaris) i una encara no està recollida, que és la que es refereix a la composició del Consell Superior de la Justícia.

D'aquesta manera, des de l'organisme destaquen que pel que fa a la prevenció de la corrupció respecte als parlamentaris, s'han fet "diversos passos endavant". Així, es valora que les autoritats han pres diverses mesures, com ara la creació d'una plataforma de compromís cívic en línia per facilitar la participació ciutadana en relació amb els procediments legislatius, Visc.ad. També subratllen que el Consell General estigui discutint un projecte de codi de conducta per als parlamentaris, que inclou l'obligació de declarar els conflictes d'interessos i que es prevegi un sistema d'assessorament confidencial en qüestions d'ètica, així com un de supervisió i sanció. També es destaca que s'hagi aprovat la llei de transparència i que s'hagi introduït un sistema de declaració privada dels interessos i activitats dels membres del Consell General. Malgrat això, recomana que "cal avançar més en la difusió d'aquesta informació".

Pel que fa a la prevenció de la corrupció de jutges i fiscals, el Greco constata "amb satisfacció" la modificació de la Llei de justícia que preveu la renovació automàtica del mandat dels jutges excepte en cas de responsabilitat disciplinària. També celebren que s'estigui creant un sistema permanent d'assessorament confidencial en matèria d'ètica. No obstant això, lamenten que la composició del Consell Superior de Justícia "encara s'ha de canviar per garantir que els membres del poder judicial elegits pels seus companys estiguin degudament representats".

D'aquesta manera, l'organisme del Consell d'Europa remarca que la recomanació que feia referència a la composició del Consell Superior de la Justícia, i més concretament al fet que els representants de jutges i fiscals fossin escollits pels seus companys "continua sense aplicar-se". En el seu moment, des del Govern es va respondre al Greco que per dur a terme aquesta modificació caldria un canvi constitucional i en aquest nou informe no s'ha "facilitat cap nova informació", posa en relleu l'òrgan avaluador.

Una altra de les recomanacions que s'havien fet era que els jutges fossin nomenats per un temps indefinit i es congratula que s'ha "tractat de manera satisfactòria" aquest apartat perquè ara hi ha aquesta possibilitat excepte quan hi hagi un procés disciplinari que ho impedeixi.

També s'havia incidit en el fet que els jutges i fiscals obtinguessin de manera periòdica formació sobre ètica i integritat i assessorament confidencial sobre aquests temes. En l'informe anterior es determinava que la primera part estava aplicada, però no la segona i ara fan notar que el Consell Superior de la Justícia estigui treballant en la modificació legislativa necessària per incloure la constitució d'un comitè o departament d'ètica. El fet que això sigui incipient fa que considerin que aquesta recomanació continua aplicada de manera parcial.

Pel que fa a l'apartat de transparència parlamentària, cal destacar que es recomanava la introducció d'un procediment de consulta pública amb relació als procediments legislatius. Les autoritats andorranes han posat en relleu l'aprovació el passat 3 de desembre de la llei de transparència i el Greco valora que s'hagi inclòs un capítol sobre govern obert i també la plataforma de participació cívica visc.ad. Es fa notar que tot i que la legislació no preveu un procés formal de consulta pública com a part dels tràmits legislatius, "totes les mesures informades que pretenen construir un consens social i implicar-se en la societat civil, i en particular, la plataforma de compromís cívic www.visc.ad, aborden l'objectiu de la recomanació, que era facilitar que la ciutadania, paral·lelament a les organitzacions de la societat civil, pugui fer arribar la seva opinió sobre els tràmits legislatius" i remarca que la recomanació s'ha aplicat de manera satisfactòria.

Quant a la recomanació d'un codi de conducta per als parlamentaris, es valora que contràriament al que passava en l'avaluació anterior, la feina ja estigui embastada i que l'aprovació sigui en "un futur pròxim". Conclou que la recomanació s'ha aplicat parcialment perquè vol "examinar el detall de les disposicions adoptades" en el seu moment. També s'avalua com a parcialment complert el fet que hi hagi l'obligació de declarar conflictes d'interessos en els assumptes que els consellers puguin examinar al Consell General. Des del Govern s'ha respost que això es recollirà també en el codi de conducta. Quant a la recomanació d'un sistema per a la declaració pública dels béns i interessos dels consellers i sobre els dels seus cònjuges i familiars a càrrec, destaca que és "una novetat positiva" que s'hagi avançat en el fet que s'hagin de declarar els béns (segons la llei de transparència) i els càrrecs i currículum polític i professional, però destaca el fet que no siguin declaracions públiques. I subratlla que la transparència de les activitats dels representants electes és "un aspecte important de la democràcia i, per si mateixa, prevé els riscos de corrupció amb relació als conflictes d'interessos dels parlamentaris". També es destaca que no s'hagi facilitat cap informació respecte a la declaració de béns dels familiars, amb la qual cosa conclou que la recomanació s'ha aplicat parcialment.

A l'últim, pel que fa a les mesures per garantir la supervisió i el compliment de les futures obligacions derivades del codi de conducta, es considera que està parcialment aplicada, ja que encara no està aprovat. I el mateix passa amb la recomanació sobre formació i sensibilització per als parlamentaris pel que fa a la conducta ètica, que en dependre del codi de conducta resta encara pendent perquè la seva implementació sigui plenament satisfactòria.