Excursionista, tu mateix

PalLa muntanya de Tor no abandona mai la seva vinculació a la polèmica. Els propietaris han posat un rètol a l'entrada del camí on s'avisa que la muntanya és seva i que no es fan càrrec dels danys físics o materials d'aquells que hi entrin. El rètol ha sobtat i ha estat penjat per un usuari a Twitter. El camí cap a Tor continua pel camí conegut com Camí del Pal en direcció al Port de Cabús, lloc per on s'entra a Andorra.