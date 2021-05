Exempció d'una PCR per viatges inferiors a 24 hores

Andorra la VellaFrança aixeca aquest dilluns 3 de maig les restriccions a la mobilitat, la qual cosa ha de permetre que hi torni a haver circulació entre Andorra i el país veí del nord. L'ambaixada de França a Andorra ha informat que els residents a Andorra que vagin als departaments dels Pirineus Orientals i a l'Arieja, o a la inversa, els residents d'aquests dos departaments que vinguin a Andorra, estaran exempts de presentar un test Covid-19 per un viatge inferior a 24 hores.

En canvi, els residents a Andorra, com els de qualsevol estat de l'espai europeu, hauran de presentar un test PCR/TMA negatiu de menys de 72 hores per viatjar per França. Les excepcions són per als professionals del transport, els treballadors transfronterers i els residents transfronterers d'un radi de 30 quilòmetres i que facin el desplaçament per menys de 24 hores.

Des del Govern francès desaconsellen qualsevol desplaçament malgrat l'aixecament de les restriccions i recorden que la frontera francoandorrana resta oberta.