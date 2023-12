Èxit absolut de la manifestació per l'habitatge

Andorra la VellaLa manifestació per un habitatge digne ha concentrat més de dues mil persones en una protesta que ha passat a ser la concentració de queixa més exitosa i multitudinària de la història d’Andorra. Amb més de 100 policies desplegats i obrint i tancant la caminada, no s’ha produït cap incident. Els crits eren tant per a reclamar mesures per garantir un habitatge digne a tothom i demanant les dimissions de Xavier Espot i Conxita Marsol.

“És un èxit perquè d’una vegada per totes la gent surt al carrer i es comença a veure la realitat d’aquest país. I també ja és hora que d’alguna manera la població d’aquest país comenci a cridar tots els greus problemes estructurals que tenim”. D’aquesta manera ha valorat el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) la manifestació d’aquest divendres al vespre que ha concentrat més de 2.000 persones segons els organitzadors. La protesta ha omplert les avingudes Carlemany i Meritxell (per on ha transcorregut de la marxa) de persones que han demanat als polítics que es prenguin mesures per garantir l’accés a un habitatge digne. El tret de sortida a la protesta ha tingut lloc a dos quarts de vuit a la plaça Coprínceps.

La manifestació ha arrencat a les vuit i ha recorregut les avingudes Carlemany i Meritxell plenes de turistes que es miraven encuriosits la marxa. En arribar a la Rotonda s’ha girat per Prat de la Creu per enfilar per Doctor Mitjavila i per tornar a pujar per Meritxell fins a la plaça de l’antiga Andorra Telecom, on s’han llegit els manifestos en els quals s’han demanat “mesures valentes per regular el preu de l’habitatge i protegir a les classes populars enfront dels abusos d’alguns”.