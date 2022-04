Èxit de participació en la segona jornada de l'ACB contra l'assetjament escolar

Més d'un miler d'alumnes d'entre 12 i 14 anys de tots els sistemes educatius del país han assistit aquest dilluns al Poliesportiu del Govern per participar en la segona jornada 'Actuem contra el bullying' que se celebra al Principat. La primera es va celebrar just abans de la pandèmia i durant dos anys, no s'ha pogut celebrar aquest acte, organitzat conjuntament per l'ACB, el Govern i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, que pretén sensibilitzar als més joves sobre la problemàtica de l'assetjament escolar.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha especificat que aquest esdeveniment s'emmarca dins el pla de prevenció contra l'assetjament, i ha remarcat que poder-ho fer conjuntament amb l'ACB i el BC MoraBanc Andorra encara té un major impacte en els joves. Respecte a aquesta problemàtica al Principat, el ministeri està posant el focus en què els joves siguin capaços de trencar el silenci. "Els casos no és que augmentin, el que volem és que aflorin els que existeixin", ha declarat Vilarrubla, afegint que jornades com aquesta tenen la finalitat "d'empoderar els joves". Tot i que en aquests moments encara no tenen les dades sobre aquest curs, la ministra sí que ha confirmat que el ciberassetjament està augmentant i que a banda "és més complicat de detectar perquè es pot fer d'una manera més anònima i des de qualsevol lloc". Per aquest motiu, ha recordat que enguany es van fer una sèrie de tallers juntament amb Andorra Telecom perquè no es faci un mal ús de la tecnologia.

D'altra banda, Vilarrubla també ha comentat que arran de la pandèmia i dels confinaments, els alumnes han tornat a l'escola amb més agressivitat. "Estan més sensibles a qualsevol cosa que pot passar" i situacions que abans no produïen un conflicte, ara sí que en generen. Des del ministeri ja sabien que es podia donar aquesta situació, i per aquest motiu ja s'han fet accions per poder regular i canalitzar les emocions, amb activitats dins i fora de l'aula.

Respecte a la detecció dels casos, la ministra ha indicat que es detecten tant per l'aplicació B-resol com també per l'escola. "L'aplicació és una eina més que ve a complementar a aquest alumne que dins de l'escola no ho vol dir", ha indicat, remarcant la importància de les escoles, ja que el tutor o algun docent en concret poden ser llaços de confiança dels alumnes i això pot facilitar la comunicació. Tot i així, la ministra també ha destacat l'important paper dels pares per poder detectar casos d'assetjament.

En la jornada també hi ha participat el pilot Albert Llovera; la presidenta de l'Associació de Jugadores de Bàsquet, Lucila Pascua; el jugador del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet; i David Aguilar (Hand Solo). A més, vint alumnes han actuat com a portaveus i han fet preguntes als diferents ponents, i en acabar la jornada, s'ha entregat un tatuatge de la campanya 'Actuem contra el 'bullying'' a tots els joves. Finalment, el president de l'ACB, Antonio Martín, ha destacat la bona rebuda que hi ha al Principat per aquest tipus d'actes i ha emfasitzat la importància dels ponents, ja que són els qui poden condicionar i fer entendre als joves que l'assetjament és "una xacra absolutament prescindible i que no aporta res".