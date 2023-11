Èxit a la primera jornada inclusiva del Pont Tibetà de Canillo

Andorra la VellaAvui s'ha celebrat amb èxit la primera jornada inclusiva al Pont Tibetà de Canillo, destinada específicament a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. Aquesta iniciativa té com a objectiu primordial sensibilitzar i adaptar les instal·lacions per atendre les necessitats específiques dels usuaris.

Tal com ha informat RTVA, el Pont Tibetà, que es troba en una zona muntanyosa amb moltes escales, ha plantejat reptes significatius per a aquells amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. La jornada va centrar-se a avaluar i millorar l'accés al pont, així com proporcionar informació clara i implementar formes de fer l'experiència més agradable i inclusiva.

Un dels principals entrebancs identificats durant la jornada va ser l'arribada al pont, una zona que els organitzadors admeten ser difícil d'adaptar. Malgrat això, el Comú de Canillo es mostra compromès a realitzar adaptacions que permetin una major accessibilitat.