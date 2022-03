Una "experiència personal única" per aprendre i visibilitzar la policia d'Andorra a escala internacional

Andorra la VellaDesprés de 10 setmanes de formació, el sergent de la policia d'Andorra Francesc Almendros ja és al Principat per començar a aplicar els coneixements adquirits durant l'estada formativa a Quantico, a l'estat de Virginia, impartida per l'FBI. Es tracta del tercer agent andorrà que ha estat seleccionat per viatjar fins a territori americà després que també hi hagin passat amb anterioritat el sergent major Robert Guirao i l'excomisari Benjamí Rascagneres.

En total han estat uns 250 policies de 32 països diferents els que hi han pres part. Segons explica Almendros, l'estada formativa als Estats Units "ha estat una experiència personal única" que, a més, ha representat una oportunitat per donar visibilitat a la policia andorrana més enllà de les seves fronteres.

Es tracta, sens dubte, "d'una de les formacions per a comandaments de més prestigi en tot el món", fins i tot dins de territori americà. Entre els coneixements assolits, el sergent andorrà destaca que s'ha incidit en estratègies contra les drogues gràcies a una formació impartida per un agent de la DEA on s'explica als policies noves drogues del mercat que han aparegut al món i que, en el cas d'Andorra, encara són desconegudes. Això permet, per tant, avançar-se als fets i conèixer els efectes d'aquestes substàncies i els problemes que pot derivar.

A banda, també hi ha hagut altres sessions aplicables a Andorra relacionades amb la formació de crims violents. "La part bona de la formació és que els professors són comandaments de l'FBI experts en la matèria", ha ressaltat Almendros. Altres aspectes entre els quals també s'ha treballat tenen a veure amb funcions de lideratge i l'educació física.

Una vegada finalitzada l'estada, ara és hora de traslladar tots els coneixements a altres comandaments del Cos de Policia andorrà, així com a companys d'unitat. En aquest sentit, ha posat en relleu que aquesta experiència també ha servit per entrar a formar part d'una xarxa de contactes creada per l'FBI que permet un intercanvi d'informació global sobre qualsevol temàtica. Per tot plegat, ha conclòs afirmant que "és un prestigi per a la policia d'Andorra tenir persones que puguin anar a aquesta mena de formacions".