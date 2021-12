Gallardo proposa al Consell un model combinat -telefèric – tramvia- des de l'aeroport de la Seu fins a la Massana

Andorra la VellaEl model òptim per Andorra per assolir els objectius de sostenibilitat marcats i evitar la saturació de la xarxa viària del país a set anys vista seria combinar el transport per cable i el tramvia. Aquesta és la conclusió que s'extreu de l'estudi encarregat pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa, la qual ha presentat aquest dimecres davant la comissió legislativa d'Economia el titular de la cartera, Jordi Gallardo. D'aquesta manera, tal com ha detallat el director de la consultoria d'enginyers Suport, Josep Maria Vila, una de les empreses que ha col·laborat en l'estudi, juntament amb Euroconsult, es plantejaria connectar Sant Julià de Lòria amb l'aeroport d'Andorra - la Seu, i Escaldes-Engordany, la Massana i Encamp amb transport per cable, i connectar la vall central, des de la parròquia laurediana fins a Escaldes a través del tramvia.

Així doncs, tot i que, tal com ha reiterat Gallardo, es tracta d'un possible projecte en fase inicial, l'enginyer ha explicat que la voluntat de l'estudi era analitzar la viabilitat del transport per cable arreu del territori, però a mesura que avançaven "vam veure que implantar-lo a la vall central era molt complicat", ja que aquesta modalitat de transport es desplaça en línia recta i el fet d'haver d'instal·lar pilones a la capital i Escaldes "no era factible". D'aquesta manera va sorgir la possibilitat d'unir la vall central amb un tramvia de doble via i la parròquia escaldenca amb Encamp i la Massana a través d'un telefèric "per la impossibilitat del tramvia d'assumir els pendents que separen els territoris". "A Escaldes i Sant Julià hi hauria una instal·lació per intercavniar els transports i la idea seria intal·lar aproximadament unes setze estacions des de la parròquia laurediana fins a l'escaldenca", ha dit.

Vila ha indicat que a través d'aquest sistema segregat de transport es podrien arribar a captar fins a 21 milions de viatgers anualment, els quals permetrien a l'executiu assolir els objectius de desenvolupament sostenible marcats pel 2030, la reducció del 50% de les emissions en la mobilitat interna. En referència al cost de les infraestructures, ha manifestat que han plantejat dos escenaris. El primer, que inclouria la connexió amb transport per cable terrestre a la vall central i la unió d'Escaldes amb la Massana i Encamp a través d'un telefèric, tindria un cost aproximat de construcció de 270 milions d'euros i una despesa anual d'inversió i explotació de 20,31 milions. "Aquest escenari podria oferir un ingrés anual al Govern d'uns 14,64 milions d'euros tenint considerant que l'utilitzessin vint milions d'usuaris a un preu de 0,90 euros per viatge i suposaria un dèficit anual de 5,66 milions d'euros", ha assenyalat. El segon escenari, el qual inclou el tram de telefèric des de l'aeroport d'Andorra - la Seu fins a Sant Julià de Lòria, suposaria un cost pel Govern de 381 milions d'euros i 28,43 milions d'explotació i inversió. Així, l'ingrés anual seria de 16,4 milions i suposaria un dèficit d'11,94 milions. D'altra banda, Vila ha posat sobre la taula que si només es dugués a terme el tram de la vall central el volum de dèficit per l'executiu seria inferior, concretament d'uns 2,46 milions d'euros. "Parlem de xifres considerables, però el Govern té el múscul econòmic suficient per absorbir-les, tot i que si es volgués assumir tota la inversió al mateix temps, requeriria una modalitat de finançament diferent de la dels pressupostos públics", ha expressat el ministre, tot afegint que "n'estem segurs que hi pot haver finançament públic i privat".

En aquest sentit, Gallardo ha manifestat que la fase més prioritària és la del nucli central del país, tot comentat que de cara al 2030 es preveu que la xarxa viària d'Andorra es col·lapsi pel ritme de creixement dels desplaçaments i l'increment de la població. "Actualment, hi ha aproximadament 337.000 viatges diaris, dels quals 224.000 es duen a terme amb vehicles particulars i de cara al 2030 es preveu que augmentin fins a 400.000 desplaçaments, una xifra que no ens permet assumir els objectius de desenvolupament sostenible", ha apuntat. A més ha afirmat que per complir amb els compromisos "s'haurien de traspassar fins a 60.000 viatges al transport públic", una xifra que ha considerat inviable d'assumir tot i "optimitzar al màxim i millorar l'actual model de transport públic".

Quant a la capacitat que podrien arribar a tenir els combois, Vila ha assenyalat que el telefèric podria assumir fins a 2.500 passatgers per hora i el tramvia fins a 3.000, amb deu o dotze vagons circulant a una freqüència d'entre tres i quatre minuts. Els trajectes, aproximadament, tindrien una durada de quinze minuts. Per acabar d'analitzar l'estudi i definir l'estratègia que vol seguir el Govern, s'ha creat una comissió interministerial amb la voluntat d'estudiar més a fons els detalls i analitzar qüestions com, per exemple, l'impacte mediambiental. Per cloure, el titular de la cartera d'Economia i Empresa ha indicat que "hem d'impulsar un nou sistema de transport públic segregat per evitar col·lapsar la xarxa viària i, sobretot, assolir els objectius de descarbonització que tenim marcats", i ha afegit que "es pot fer per aquesta via o a través de la construcció de més carreteres", una opció que al seu entendre no aportaria cap solució per complir amb els compromisos marcats.