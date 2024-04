Experts descarten el risc imminent de noves esllavissades a Ciutat de Valls

Andorra la VellaEls geòlegs han analitzat l'estabilitat de la muntanya després de l'esllavissada que va tenir lloc ahir a la canal de Bonavista a Ciutat de Valls i consideren que no hi ha un augment del risc de que es torni a produir de forma imminent. Consideren que la situació està estabilitzada, tot i que en aquesta zona sempre hi ha un cert risc inherent.

Tot i la gran quantitat de pedres i terra que es va esllavissar ahir no hi ha hagut cap afectació als edificis de la zona i tampoc va fer dabys a cap persona. El conseller de circulació del comú d'Andorra la Vella, Xavier Surana ha explicat a Andorra Televisió que "Avui al matí hem parlat amb els geòlegs, hem fet una visualització de la zona amb el dron i ens confirmen que el risc és igual a com estava abans que caiguessin els rocs".

El conseller comunal ha indicat també que el despreniment és un toc d'atenció i per tant s'hauran de prendre mesures. Segons Surana, "és el moment de parlar amb el ministeri corresponen de Govern per veure quines mesures s'han d'implementar en aquesta zona".

La prioritat actualment és la neteja de tota la part afectada del Rec del Solà després d'un despreniment de pedres que ha tingut lloc avui. La intenció és poder reobrir el camí aquesta setmana i els tècnics comunals ja estan treballant per fer-ho possible.