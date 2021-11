Una explosió en un habitatge de la Seu deixa un ferit amb cremades al 90% del cos

La Seu d'UrgellAvui fa 10 anys, el 17 de novembre de 2011, va ser notícia...

Una explosió en un habitatge de la Seu d'Urgell ha provocat un ferit greu amb cremades al 90% del cos. Els fets han passat a les 4.19 hores d'aquest dijous, quan els Bombers han estat alertats d’un incendi en un habitatge situat al número 24 del carrer Sant Joan Baptista de la Salle. Segons les primeres informacions, s’hauria produït una explosió, per causes encara desconegudes, que ha provocat l’incendi. De tota manera, segons apunten algunes fonts, la deflagració l'hauria provocat una bombona de butà.Text: El foc ha cremat totalment el tercer pis d’un edifici de quatre plantes i també ha afectat la caixa de l’escala, la porta del quart pis i ha trencat els vidres d’algun edifici del voltant.

Com a mesura preventiva s’han desallotjat quatre persones i com conseqüència de l’incident, una persona ha resultat ferida amb cremades al 90% del cos i ha estat evacuada a l’hospital de la Seu, i posteriorment se l'ha traslladat a la Vall d'Hebron de Barcelona. Un total de nou dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc, de les quals cinc continuen encara treballant en l’extinció de l’incendi que han donat per controlat a les 5.42 hores.