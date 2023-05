Expulsat cinc anys per drogues tot i no estar processat

Andorra la VellaLa policia va dur a terme l’anomenada operació “Queen” de lluita contra el tràfic de drogues que va permetre el desmantellament de tres punts de venda d’estupefaents. Es va procedir a la detenció de sis persones; tres dones (32, 28 i 21 anys) i tres homes (32, 30 i 28 anys) residents. La investigació va permetre, el control i desmantellament de tres punts de venda d’estupefaents, dos d’ells a Andorra la Vella i un tercer a Sant Julià de Lòria. Es tractava d’una presumpta xarxa d’introducció i venda de productes estupefaents al Principat, principalment cocaïna

En un registre policial amb ordre judicial en el domicili d’un dels detinguts es van trobar elements perquè l’investigat fos detingut i acusat d’un delicte d’introducció i cessió de cocaïna. En el registre es van trobar diversos embolcalls amb restes de pols blanca, una caixa amb restes de pols blanca, una pipa per fumar cocaïna/crack, canyetes de plàstic amb restes de pols blanca, papers i llibretes amb noms, números de telèfon i imports, i el detingut va ingressar en el centre penitenciari. Govern va decretar una ordre d’expulsió contra el resident per un període de deu anys perquè el considera una amenaça per a la seguretat i per a la salut pública.

El cas tenia certa polèmica perquè la detenció es va produir fa dos anys i l’home no ha estat processat, però tampoc la causa ha estat arxivada. Segons Govern, el fet que les proves sobre consum de drogues haguessin donat negatives, no treu que “l’home estigui immers en una causa penal no arxivada, a més, la detenció es va produir també pel delicte major continuat d’introducció i cessió de cocaïna”. La polèmica, segons fonts lletrades coneixedores de la causa, prové del fet que en dos anys la fiscalia no ha pogut portar a la Batllia elements perquè sigui processat i que, per exemple, una de les acusacions de consum de drogues va quedar en entredit quan les proves a les quals es va sotmetre van donar negatiu. I, per tant, l’expulsió abans que sigui processat és molt discutible.

L’home es va oposar a l’expulsió de deu anys. Sempre ha negat els fets i al·legava que “no ha estat condemnat pels mateixos, sense saber encara si el Ministeri Fiscal formularà acusació contra ell. No té antecedents penals. L’anàlisi al qual es va sotmetre va donar negatiu en consum de drogues. Té una gran vinculació amb el Principat i, des que va arribar, ha estat treballant per la mateixa empresa. A Andorra hi viuen la seva germana, un nebot, un oncle, una tieta i un cosí”.

La Batllia va donar la raó a l’acusat i va anul·lar l’ordre d’expulsió per deu anys que havia decretat Govern. L’executiu, però va recórrer la decisió al Tribunal Superior. I aquest ha donat la raó a l’executiu, tot i que ha rebaixat de deu a cinc anys el període d’expulsió.

Segons a sentència, “si bé és cert que l’anàlisi negatiu en consum d’estupefaents sembla que pot descartar la comissió del delicte menor de consum de cocaïna i la contravenció penal de consum de cànnabis, no així amb el delicte major continuat d’introducció i cessió de cocaïna”. Per tant avala la versió de Govern respecte a que l’acusat és una amenaça “per a la seguretat de l’Estat de les persones o dels béns o per a l’ordre públic. No ofereix dubtes que la conducta de l’acusat suposa que comporti un risc per a la seguretat de l’Estat de les persones o dels béns o per a l’ordre públic”.