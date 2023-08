Extraditat a Andorra un anglès pròfug que va lesionar greument un home al Pas

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha informat aquest divendres de l’extradició d’un home no resident de 49 anys que es trobava al Regne Unit i que era cercat per la justícia andorrana. El pròfug està acusat com a presumpte autor d’un delicte major de lesions i es troba pendent d’un procés judicial al Principat. L’anglès va estar involucrat en una baralla en un bar del Pas de la Casa al 2015. Va donar un cop a un home i li va causar lesions molt greus.

La detenció s’ha pogut dur a terme gràcies a l’ordre de detenció internacional que es va emetre des d’estaments judicials andorrans. La difusió feta a través d’Interpol Andorra, la policia anglesa i Interpol Manchester ha permès detectar la seva presència i procedir a la seva detenció, portant l’acusat davant les autoritats judicials competents britàniques.

Un tribunal anglès va decidir executar l’extradició després que el pròfug hagués esgotat totes les vies de recurs possibles. Així, la cooperació diplomàtica andorrana i anglesa, així com la cooperació policial de la policia nacional espanyola i la NCA (National Crime Agency) anglesa, va permetre la coordinació necessària per materialitzar l’extradició del pròfug des del Regne Unit fins a Andorra.

En arribar al país, l’individu va ser traslladat i presentat de seguida davant del Batlle de guàrdia, que va decretar el seu ingrés a presó fins a l’endemà, quan va prestar declaració davant del Batlle instructor de la causa, el qual va decretar el seu ingrés definitiu al Centre penitenciari de la Comella.