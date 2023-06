Les factures que justificaven els milions d'euros que va enviar la màfia xinesa a través de BPA van ser alterades

Andorra la VellaLa fiscalia ha pogut demostrar amb proves documentals com s'alteraven part de les factures que justificaven l'enviament de diners del grup de la màfia xinesa a Espanya dirigida per Gao Ping fins a la Xina on rebien els diners familiars del capo. Alfons Alberca va mostrar en el judici del 'cas BPA' que hi havia múltiples irregularitats en les factures que el testaferro de Gao Ping, Rafael Pallardó, portava a BPA per justificar els ingressos dels diners des d'Espanya cap a BPA i posteriorment amb destí final a la Xina. Això deixa en entredit que els diners que enviava la màfia xinesa cap al seu país d'origen sigui un delicte fiscal i no blanqueig de diners d'origen criminal com defensa la fiscalia.

Entres les múltiples irregularitats hi ha algunes molt evidents. Per exemple, hi ha factures que estan emeses per empreses diferents, amb el nom en anglès diferent, però el nom real en xinès és el mateix. Amb el mateix símbol. Un altre element important és que les factures no coincidien sovint amb el llistat que feia el transitari dels productes que s'importaven. Coincidia el nombre de peces, però no els productes. Hi ha alguna factures de milions d'euros no acreditada.