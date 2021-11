Andorra la VellaEl negoci vinculat a la decoració de la llar i la venta de mobles va experimentar un creixement exponencial durant la pandèmia de Covid-19. L’auge d’aquest sector s’ha mantingut malgrat haver superat fa temps el confinament i a Andorra ha impulsat l’obertura de grans botigues ‘home&deco’ com Ofelia. I és que fruit de l’alta demanda, el Grup Pyrénées va detectar que al país li mancava un espai d’aquestes característiques i al novembre de 2021 va inaugurar el nou establiment de l’interiorista Francisco Segarra.

“Fa molts anys que em dedico a la decoració i sempre he sentit que faltava un espai així a Andorra, en el qual la gent pogués fer cases molt ‘estil andorrà’, que poguessin tenir una botiga en la qual poguessin anar, sentir, veure, i és una cosa que tens al cap i després amb el destí sorgeixen coses i una persona ens va presentar amb Pyrénées, vam tenir una primera presa de contacte, ells estaven interessats en la marca, la coneixien, nosaltres per descomptat estàvem interessats a Andorra i millor ‘partner’ no podíem trobar, amb la qual cosa va ser un amor a primera vista”, ha assegurat el mateix Segarra en una entrevista concecida al programa A l'Alça.

L’aliança del Grup Pyrénées amb aquesta marca forma part de l’estratègia de la companyia de vincular-se amb les firmes més prestigioses, especialment quan l’acord implica poder vendre els seus productes de manera exclusiva, i és que Ofelia no es pot trobar a cap altre lloc del Principat, no té botiga a Catalunya, i la més pròxima es troba a València, on va néixer l’empresa. En aquest sentit, Segarra insisteix en dir que Ofelia és “una marca que volem que creixi a poc a poc, no volem globalitzar-la, perquè nosaltres al final, no identifiquem Pyrénées com una franquícia, ho identifiquem com un ‘soci’, per a mi és com si fos meva; la gestionen ells, és d'ells, però hi ha un vincle molt bo i anem en el mateix camí, i el franquiciat al final és algú sense nom per a guanyar, però no busquem aquest tipus de client, i llavors la idea és anar creixent a poc a poc sense buscar una expansió súper gran”.

En un moment en què la venda en línia és a l’ordre del dia, Pyrénées aposta per complementar l’ecommerce amb la presència física, amb l’objectiu de consolidar el concepte de marca i que la gent pugui conèixer millor Ofelia. “‘l’online’ és perfecte quan ja coneixes una marca, ja confies en ella i ja saps el que rebràs, però jo crec que, i sobretot en decoració, no és el mateix una foto que quan tu toques una vaixella amb la seva textura, unes catifes, proves un sofà… Jo crec que és important tenir un espai físic on anar i veure… i després, la botiga física també et dóna confiança, saps que hi ha algú darrere apostant per tu, i l'en línia és fred, no saps qui hi ha darrere, truques i no t'agafa ningú el telèfon… llavors nosaltres intentem donar confiança, que puguis anar i que hi hagi algú darrere que pugui respondre”, ha afirmat el màxim responsable de la botiga.

Ofelia va néixer fa tres anys volent crear una marca amb personalitat pròpia i amb un fort estil vintage capaç d’explicar una història en cada objecte. Amb tres anys Ofelia ja ha après a caminar, i la mà del Grup Pyrénées, s’obre camí al Principat d’Andorra.