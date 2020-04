"A nosaltres ens faran un ERTO i ens retallen el sou un 50% i els polítics només se l'abaixen entre un 5 i un 10%"

Cada dia a les 20.00 hores centenars de ciutadans agraeixen amb els seus aplaudiments la feina que fa el personal sanitari i els cossos especials del país, però a aquesta demostració pública d'agraïment se li pot sumar una de nova que, en canvi, posaria de manifest la disconformitat d'algunes persones sobre les mesures econòmiques que està prenent el Govern per fer front a la crisi. Comencen aquest diumenge a les 21.00 hores amb una cassolada i una baixada de ploms de 10 minuts, però els agradaria estendre la protesta i fer-la de manera diària.



Un dels seus promotors és en Rubèn , un jove nascut a Andorra i de pares espanyols, que treballa en una empresa del país com assalariat amb contracte fix. No vol donar més detalls perquè "el que important és la força que puguem fer com a grup", que a Change . org ja suma gairebé 400 persones. "A nosaltres ens faran un ERTO i ens retallaran el sou un 50% i els polítics només se l'abaixen entre un 5 i un 10%, no crec que sigui just", comença explicant el portaveu del col·lectiu, que proposa als membres de l'executiu que "provin de posar-se el sou base i afrontin el lloguer, les factures i facin la compra mensual de menjar, a veure si poden arribar a final de mes".



L'agrupació, formada per andorrans, temporers i residents estrangers en una situació precària, assegura que "és la gent treballadora qui sempre acaba pagant els plats trencats" i considera que és un deure reivindicar els seus drets. En aquest sentit, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha afirmat en la seva roda de premsa habitual, que "respecta el dret de manifestació de tot ciutadà d'Andorra" però que li genera un "punt de sorpresa" la protesta, ja que el col·lectiu "es queixa d'un segon paquet de mesures que encara no coneix perquè no s'han detallat; considero que la protesta és legítima però prematura", sentenciava Jover.



En Rubèn també manifesta que creuen que "el fons de solidaritat, entre altres coses, hauria de servir per abastir la població de mascaretes", en comptes d'haver-les d'anar a buscar i comprar a les farmàcies, "ja que molta gent no pot sortir i ara serà obligatòria per anar a treballar".



S'haurà de veure quina acollida té la cassolada aquest vespre. Per la seva banda, el col·lectiu considera que accions com aquesta i, sobretot, la mobilització ciutadana que s'ha aconseguit fer aquests dies, "ha aconseguit més que les típiques manifestacions al carrer dels darrers anys".