La fase 3 del pla de vacunació arrrenca aquest divendres

Andorra la VellaAquest divendres s'iniciarà la fase 3 del pla de vacunació. Tal com ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, aquest dimecres durant la visita al centre únic de vacunació a la plaça de Braus d'Andorra la Vella, a finals d'aquesta setmana es començarà a baixar la franja de vacunació a edats inferiors a 70 anys, tot i que no ha pogut detallar fins a quina edat serà. De fet, ha declarat que gràcies a l'arribada de vaccins entre aquesta setmana i l'anterior, els ha permès passat ràpidament de la fase 2 a la fase 3 i, per tant, "augmentar el percentatge de vacunats i tenir xifres iguals o superiors als països de l'entorn".

Durant la visita, Espot ha estat acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet; del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; de la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i també ha comptat amb la presència de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qui ha cedit l'espai perquè es pugui dur a terme aquesta vacunació.

Espot ha comentat que les darreres remeses amb les 3.000 dosis d'AstraZeneca procedents de França i les 5.800 de Pfizer procedents d'Espanya els han permès completar la fase 2. Més concretament, en aquests moments al Principat ja s'han administrat més de 4.900 vacunes, més de 3.600 amb la segona dosi i poc més de 1.300 amb la primera. Aquest fet ha ajudat que si en algun moment s'anava més endarrerits que altres països del voltant pel que fa a la vacunació, ara ja no sigui així, ha indicat el cap del Govern, qui ha volgut deixar clar que la vacunació "és una operació de conjunt que no coneix fronteres" i que es vol aconseguir un percentatge d'immunitat de grup equivalent al mateix temps entre els països "perquè no vivim aïllats".

De fet, ha manifestat que a mesura que es vagin flexibilitzant més les restriccions de mobilitat, aquesta estratègia conjunta prendrà encara més sentit. En la mateixa línia, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afegit que l'objectiu de la comunitat europea és arribar a tenir una immunitat de grup entre el 60 i el 70% durant els mesos de l'estiu. Quant a Andorra, el ministre considera que s'hi arribarà amb l'estratègia de no vacunar aquelles persones que hagin passat la Covid-19 en els darrers sis mesos. "La immunitat de grup s'assoleix amb les persones vacunades i amb les que han passat la malaltia", ha reiterat.

Pel que fa a la visita, Espot l'ha valorat com un moment històric si es fa retrospectiva de tot el darrer any. Més enllà de verificar el funcionament òptim de les vaccinacions, el cap de l'executiu també ha volgut agrair l'esforç dels ciutadans, especialment de la gent gran, que ha estat el col·lectiu més colpit per la pandèmia, per inscriure's en el procés de vacunació. A més, ha volgut "trencar una llança a favor de les vacunes", ja que de moment és l'únic instrument per poder deixar enrere la crisi sanitària i les conseqüències socials i econòmiques que se'n deriven, ha dit. Per aquest motiu, ha volgut animar a tota la ciutadania a vaccinar-se.

D'altra banda, tant Espot com Marsol han passejat per les instal·lacions de la plaça de Braus i han conversat amb els presents que s'estaven a punt de vacunar. La cònsol de la capital també s'ha mostrat molt satisfeta de poder cedir aquests espais al Govern i ha assegurat que mitjançant aquestes col·laboracions es "fa país". Tots dos també han volgut agraït tant al SAAS, a la Creu Roja i a Protecció Civil pel bon desenvolupament de la campanya. Finalment, sobre algunes problemàtiques amb els missatges que alerten del dia i hora de la vacunació, Espot ha reconegut que s'han enviat aproximadament uns 500 missatges erronis que posteriorment s'han resolt i ha assegurat que la incidència ja estaria solucionada.