FEDA apujarà les tarifes l'any vinent "en funció de l'estalvi" que el país pugui aconseguir

Andorra la VellaFEDA preveu un hivern dur per la situació que viu el mercat energètic en el qual s'estan donant preus "desorbitats". Davant aquesta situació l'empresa ha elaborat un pla de contingència que passa, en un primer estadi, per fomentar l'estalvi entre els consumidors. El darrer pas d'aquest pla passaria per talls en el subministrament puntuals i per sectors. Aquests de talls són la darrera mesura en el pla traçat per FEDA i, en tot cas, s'aplicarien si els operadors de França i Espanya ho demanessin. Des de la companyia treballen per no arribar a aquest límit i per aquest motiu el director general, Albert Moles, remarcar que "l'estalvi és imperatiu". Reduir el consum no només afectarà la butxaca del client, afegeix, sinó també el preu que Andorra hagi de pagar per l'energia que importa (actualment el 80%). El que sí que sembla segur, ha destacat Moles, és que a principis de l'any que ve hi haurà un increment de les tarifes. El percentatge, ha assegurat, es "modularà en funció de l'estalvi" que el país sigui capaç d'aconseguir.