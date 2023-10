FEDA inaugura l'estació transformadora de la Gonarda, que ha costat tretze milions a la parapública

L'AldosaEl director general de FEDA, Albert Moles, i el cap de Govern, Xavier Espot, han presidit aquest dimarts al matí la inauguració de l'estació transformadora de la Gonarda, que ha tingut lloc a les mateixes instal·lacions de l'Aldosa de la Massana amb la presència de diverses autoritats del país i membres de la parapública. Es tracta d'una subestació que té per a objectiu distribuir energia elèctrica beneficiant les parròquies d'Ordino i de la Massana i que té la capacitat de donar servei al 28% de tot el país. En total, FEDA ha invertit tretze milions en aquest projecte. "Al final, l'objectiu de l'estació és transformar tota l'energia que produïm a Andorra i que ens arriba de fora per a enviar-la a totes les cases" ha indicat Moles.

El director general de FEDA, en aquest sentit, ha assegurat que és una de les grans inversions que ha fet la parapública al llarg dels últims anys, i l'ha equiparat, quant a rellevància, al projecte del parc solar de Grau Roig. "Totes aquestes inversions es mouen entre quinze i vint milions d'euros" ha puntualitzat Moles mentre afegia que aquesta ETR en concret encara tindria capacitat d'alimentar una tercera parròquia i mitja més. "Té capacitat de creixement i encara podríem instal·lar-hi més transformadors. En realitat, estem cobrint entre un 14 i un 16% de la demanda energètica d'Andorra" ha assenyalat.

Durant l'acte, que ha comptat amb el discurs inaugural i una posterior visita a les intal·lacions per part dels responsables de FEDA, s'ha destacat especialment la implicació de la parapública amb la sostenibilitat. En aquest sentit, tant Moles com el secretari d'Estat, David Forné, han recalcat que el projecte es troba perfectament integrat amb l'entorn, respecta totes les demandes del veïnatge i té un baix impacte acústic. "Projectes com aquest garanteixen l'eficiència de servei" ha assegurat Espot, qui ha asseverat que, a part de donar servei a Ordino i a la Massana, l'estació "beneficia a tot el país perquè alleugereix la pressió de les valls centrals".

"Aquesta ETR tenir unes mancances històriques des de feia trenta anys i ara podrem gaudir del subministrament elèctric necessari per abastir les valls del nord" ha assegurat Forné mentre afegia que "també ens permetrà complir amb la línia estratègia de Govern quant a la diversificació de les energies renovables". En ser qüestionat sobre l'estat en què es troba el projecte de l'Heliport Nacional, el secretari d'Estat ha manifestat que, segons la informació de la qual disposa, el ministre de Medi Ambient i Agricultura, Guillem Casal, i el seu equip, es troben a punt de respondre les al·legacions amb relació a l'impacte ambiental. Per altra banda, Forné també ha comentat que la tala d'arbres hauria de començar pròximament.

Una hipotètica pujada del preu del llum

Davant d'una qüestió relacionada amb una hipotètica pujada del preu del llum de cara a l'any vinent, Moles no ha volgut manifestar-se i només ha recordat que el darrer increment de la tarifa va tenir lloc el mes de desembre de l'any passat. "Tot dependrà de l'evolució de tot plegat. La decisió final la tindrà el Govern" ha apuntat.