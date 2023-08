FEDA podrà mantenir el monopoli encara que hi hagi acord amb Europa

Andorra la VellaLa Unió Europea està d’acord en què FEDA mantingui el monopoli de l’energia elèctrica quan entri en vigor l’Acord d’Associació amb Andorra. Així ho ha explicat el director de l’elèctrica Albert Moles. El motiu seria que Brussel·les ha vist clar que no tindria cap sentit obrir un mercat tan petit com l’andorrà i on la diversitat de proveïdors provocaria un encariment del preu als usuaris.

Moles ha indicat a Andorra Televisió que la UE ha canviat d’idea respecte al plantejament inicial. Primer volien l’obertura, però al final han constatat que la mida d’Andorra recomana que es faci una excepció. “Al final no és si funciona bé o malament, però voler canviar una cosa que està funcionant, igual va en contra del preu, de l’interès dels consumidors”. Aquest escenari faria que el sector elèctric i els preus es veurien poc afectats per l’acord d’associació.