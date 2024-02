FEDA presenta un pla d'igualtat per afavorir la presència de dones en sectors masculinitzats

Andorra la VellaEl pla d’igualtat presentat avui per FEDA consisteix en dues accions concretes. La més important és apostar perquè hi hagi més dones en els departaments ‘més masculinitzats’ de l’empresa com són enginyeria, informàtica o operacions. Per aconseguir-ho, segons han explicat en roda de premsa el director general i la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb els Clients de FEDA, Albert Moles i Nerea Moreno, s’aplicarà una clàusula especial en els concursos per a la contractació de nou personal en aquestes àrees.

Pel fer de ser dona es disposarà d’un 5% de punts suplementaris respecte als aspirants homes. Aquest avantatge s’espera que ajudi a que més dones puguin aconseguir les places en els concursos. En la resta de llocs de treball, quan hi hagi perfils similars, l’avantatge per a les dones serà del 2% pels candidats amb perfils similars.

A més, l’empresa buscarà de forma proactiva dones perquè ocupin aquests llocs de treball. Es plantegen altres opcions com crear beques per estudis concrets de les professions masculinitzades i afavorir l’entrada de dones en l’empresa. De la plantilla actual, hi ha més de dos terços dels empleats que són homes i també cobren més d’un 10% que les dones.

El director general, Albert Moles, ha explicat que “no volem només complir la normativa, si no que volem ser referents per a empreses i entitats del país”. A més a més, ha afegit que “hi ha un compromís de la direcció amb el pla”.