FEDA promourà l'estalvi a la Fira de la capital

Andorra la VellaSota el lema 'Estalvia pel planeta', FEDA tornarà a estar present enguany a la Fira d’Andorra la Vella, que se celebrarà el 21 d’octubre i que arriba a la 43a edició, ja sense restriccions sanitàries. L’estand, situat a la zona central de l’envelat instal·lat al Parc Central, simula un bosc que representa el medi ambient, on es podran conèixer les diferents accions per l’estalvi i la sostenibilitat que FEDA defensa i impulsa.

En aquest petit bosc, format per una trentena d’arbres autòctons i que seran replantats després de l’esdeveniment, FEDA vol mostrar el seu compromís amb el planeta i amb la natura i ho simbolitza amb els arbres, que tenen també una funció important absorbint les emissions de CO2.

A més, el títol 'Estalvia pel planeta' centra els esforços de FEDA en l’estalvi energètic, que a més de ser ara una urgència, sempre ha estat una prioritat per a FEDA i és un objectiu en benefici per al medi ambient.

Les persones visitants seran les coprotagonistes d’aquest canvi que descobriran a través de la 'Gimcana del bosquet'. L’objectiu és sumar-les a la missió de fomentar l’estalvi energètic en una situació de crisi com la que viu el sector i davant l’escassetat energètica actual. Les persones que superin amb èxit la gimcana segellant el passaport, rebran una llavor amb la qual poder sumar una planta al planeta.

No serà l’única de les activitats que presentarà l’estand. Qui el visiti s’acostarà també als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, que estaran presents per tercera vegada en l’estand de FEDA. Els visitants participaran en un joc per conèixer els ODS més relacionats amb l’activitat de FEDA i contribuiran a formar un mosaic que dibuixarà unes mans que cuiden el món. Una activitat col·laborativa, com ho ha de ser l’estalvi i la transició que es promou.

La Fira d’Andorra la Vella obrirà les portes el divendres 21 d’octubre a les 11 hores i rebrà visitants fins al diumenge 23 a les 20 hores.