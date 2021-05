FEDA reprèn les visites al Camí hidroelèctric d’Engolasters

Andorra la VellaFEDA reprèn, aquest dissabte a les 11 hores, les visites al Camí hidroelèctric d’Engolasters. A través d’aquesta activitat, els guies de FEDA oferiran als visitants la possibilitat d’endinsar-se en la història i el funcionament de la principal infraestructura hidràulica del país. Les visites estan adaptades a la situació actual de pandèmia i, per tant, a més de respectar totes les mesures de prevenció i seguretat, es fan a l’aire lliure i en un entorn natural.

Al llarg del recorregut ofert, els visitants poden conèixer la història de la construcció de la infraestructura hidràulica en el marc de la història de Fhasa i de l’impacte que va tenir per al país. A més, es presenten la casa on vivien els guardes d’Engolasters i el mític funicular que enllaçava aquesta casa amb la central hidroelèctrica d’Encamp.

La visita també permet entendre com es produeix electricitat avui en dia gràcies a la força de l’aigua, que és la principal font d’energia elèctrica del país, i que és 100% renovable. A més, es mostren els usos de les diverses construccions de FEDA, com ara el dic o bé els canals Valira i Madriu i es visiten instal·lacions que normalment no estan obertes al públic, com la sala de màquines de l’antic funicular o la galeria subterrània de dins del dic de l’estany d’Engolasters.

Les visites es podran fer els dissabtes a les 11 hores durant els mesos de maig, juny i setembre. Al juliol i l’agost s’oferiran visites de dimarts a diumenge a les 10, 12, 15 i 17 hores. A més, les explicacions s’ofereixen en català, castellà, francès i anglès.

Per tal de garantir la màxima seguretat, l’ús de la mascareta serà obligatori, hi haurà distància entre grups de convivència i l’aforament màxim es limitarà a 12 persones per visita. Els visitants poden fer la seva reserva per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111.