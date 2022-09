FEDA reprèn els tallers escolars sobre estalvi energètic i riscos elèctrics

Escaldes-EngordanyFEDA ha reprès, aquest dijous, els tallers Pau Pampalluga que fa a les escoles per conscienciar sobre la necessitat de l’estalvi energètic i donar eines als escolars per fer un consum més responsable i per prevenir també els riscos elèctrics.

El primer taller d’aquest curs ha tingut lloc a l’escola Sagrada Família d’Escaldes-Engordany, amb escolars de 1r i 2n. De fet, és la primera vegada que el taller s’ofereix a escolars de 5 i 6 anys, ja que anteriorment s’havia enfocat als alumnes més grans, però s’ha volgut adaptar el contingut per arribar als infants més petits, que ja tenen una gran sensibilitat i consciència amb el medi ambient. El contingut d’aquests tallers acosta els escolars al canvi climàtic i a la necessitat de preservar el planeta i alhora els posa exemples pràctics per ser més sostenibles energèticament.

La parapública té com un dels seus pilars la sostenibilitat i impulsa l’estalvi energètic des de fa molts anys per contribuir a l’acció climàtica. Actualment, a més, la conjuntura energètica fa més necessari i urgent que mai l’estalvi energètic i per això s’han iniciat diferents accions per promoure’l.

A més de reunions promogudes pel Govern amb els sectors econòmics, FEDA impulsa la sensibilització a través de les xarxes socials i la seva pàgina web, busca donar exemple aplicant mesures d’estalvi en les seves instal·lacions i estén la sensibilització i formació a través dels tallers escolars.

Durant aquest curs escolar, FEDA té previst oferir aquest taller a més 400 alumnes i així aconseguir que els més petits siguin també impulsors d’un consum energètic responsable a les seves llars i que coneguin l’impacte ambiental que té. A banda d’aquests tallers, FEDA Cultura ofereix el taller Elèctrics!, que acosta la mobilitat elèctrica a alumnes de secundària, i convida els centres educatius a visitar el MW Museu de l’electricitat per conèixer la història de l’energia a Andorra, els fenòmens elèctrics i l’exposició temporal que acull actualment titulada “Un planeta submergit pel plàstic”.