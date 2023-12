Ferit arran una baralla fora d'una discoteca d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa calma d'una nit de dissabte a Andorra la Vella es va veure trencada per un violent altercat fora d'un establiment d'oci nocturn. Un home de 28 anys, no resident, ha estat detingut per la seva presumpta implicació en un delicte contra la integritat física i moral.

Durant la baralla, l'individu hauria agredit un altre home, deixant-lo inconscient a terra. Les autoritats van ser alertades per testimonis i van procedir a la detenció immediata de l'agressor. L'home inconscient va ser traslladat a l'hospital, es recupera mentre les autoritats judicials decidiran sobre els càrrecs pendents.