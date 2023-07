Si un fill guanya el salari mínim, el pare pot deixar de pagar la pensió

Andorra la VellaUn acord de separació fixava que un pare havia de passar una pensió de 500 euros mentre la filla realitzés estudis superiors. El pare tenia l’obligació d’assumir el pagament del 50% de les despeses de matrícula i residència universitària i el 50% de les despeses extraordinàries de la filla.

La situació era especial. La filla de 19 anys volia seguir ensenyament superior, però la nota ni li va arribar per entrar a Veterinària. Davant d'aquesta situació, la jove va decidir buscar feina i la va trobar amb un sou que es troba al voltant del salari mínim. En primera instància el pare va obtenir una sentència favorable. La mare va recórrer perquè la filla s'havia apuntat, després de seguir sense la nota mínima per entrar a Veterinària a Saragossa, a fer auxiliar de veterinària a Barcelona. La reclamació, però havia de ser la mateixa i no crear un nou escenari per jutjar.

Es considera que no s'ha de pagar pensió perquè "en mèrits del principi de solidaritat familiar que regeix en aquest àmbit, el pares hi han de fer front sempre que el seu fill major d’edat estigui cursant, amb degut aprofitament, activitats formatives amb vocació a inserir-se una volta acabades en el mercat laboral o que no gaudeixi de mitjans econòmics propis que garanteixin de forma suficient la seva independència econòmica. En aquest darrer supòsit s’exigeix però que l’alimentista mantingui una actitud proactiva en la recerca d’una ocupació laboral de manera que en definitiva la causa de l’estat de necessitat li sigui aliena". Per tant, si un fill major d'edat no estudia i tampoc busca feina no és obligatori pagar la pensió.

En el cas que es jutjava, la jove no estava estudiant, encara que sigui perquè no ha passat el filtre de la nota, i ja estava guanyant un salari equivalent al mínim. En aquestes circumstàncies, més enllà de si en el futur canvien i llavors es pot presentar una altra demanda, el pare no té per què pagar pensió. Es considera que la filla, cobrant el salari mínim, té recursos per fer-se càrrec de les seves pròpies despeses.