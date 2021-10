Finalitza l'OTSO d'Encamp amb uns 180 participants

EncampLa tercera edició de l'OTSO d'Encamp, organitzada pel comú i per OTSO Sport, finalitza amb uns 180 participants al llarg de les diferents proves que s'han celebrat durant aquest cap de setmana a la parròquia encampadana. La prova reina de la competició, la cursa de 25 quilòmetres corrents amb sortida a la plaça dels Arínsols i arribada als 2.408 metres del Port d'Envalira, se l'han endut Xavier Tomasa i Alicia Hudelson amb un temps de 01:45:29 i 02:06:33 respectivament.

Des del comú es mostren molt satisfets pel desenvolupament de les quatre proves al llarg del cap de setmana i ja pensen l'edició de l'any vinent. De fet, el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha remarcat el creixement que ha tingut la prova. "Vam començar amb 19 participants i ara arribar als 180 és tot un èxit", ha declarat, afegint que esperen que la cursa segueixi creixent. "La idea és mantenir les quatre proves, però ara ens hem d'asseure amb OTSO i començar a veure quines possibilitats tenim de cara l'any vinent", ha declarat.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït la feina feta a tot l'equip que "ha fet possible aquest cap de setmana d'activitats per dinamitzar la parròquia". Fernàndez també ha manifestat que més d'un 60% dels participants han vingut de fora d'Andorra acompanyats de les seves famílies. Per tant, ha assegurat que el cap de setmana ha servit per dinamitzar els hotels, els comerços i la restauració. La corporació també ha volgut agrair la col·laboració del comú de Canillo, ja que part de la cursa passa per diverses poblacions canillenques fins a arribar al Port d'Envalira.

Els participants han sortit del centre d'Encamp a les 9 hores del matí i han seguit tot el recorregut per la carretera amb un desnivell positiu de 1.480 metres. En la prova de 25 quilòmetres completen la classificació Joel Aubeso, amb un temps de 01:49:21 i Josep Tatay amb un temps de 01:54:23. En la categoria femenina Anna Fernàndez, amb un temps de 02:15:26 i Jeanne Cros amb un temps de 02:16:09 han ocupat la segona i la tercera posició.

En la cursa de 7 km amb sortida des de l'aparcament de Grau Roig, Víctor Blasi i Mireia Molins s'han endut el primer premi; Roger Comellas i Marit Faucogney, el segon; i Sergi Garcia i Eva Puigdemasa, el tercer, en les seves corresponents categories. Finalment des de Grau Roig també ha sortit la tercera de les curses d'aquest diumenge, la rollerski on els guanyadors han estat Marc Alonso i Paivi Linna.