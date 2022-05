Fins a 112 participants en l'11è concurs de punts de llibre de les biblioteques d'Encamp i del Pas de la Casa

EncampEl comú d'Encamp ha entregat els premis als guanyadors de l'11a edició del concurs de punts de llibre de les biblioteques comunals d'Encamp i del Pas de la Casa. En total, el concurs ha comptat amb 112 participants, 91 a Encamp i 21 al Pas de la Casa. Els consellers comunals Josefina Rodríguez, Andreu Riba i Esther Vidal han entregat els premis als guardonats i han agraït la participació de tots els concursants. A més, han celebrat que el concurs sigui una activitat ja arrelada al programa cultural que ofereixen les biblioteques per incentivar la lectura i han assegurat que la idea és mantenir la continuïtat del concurs durant l'any vinent.

De les cinc categories, el jurat ha escollit els dos millors punts de llibre basant-se en els criteris d'originalitat, del tractament dels materials emprats i de la composició estètica. També s'ha tingut present la major o menor càrrega de treball.

Els premiats del concurs d'Encamp han sigut els següents: en la categoria benjamí els guanyadors han estat Àlex Risco i Lucia Rodríguez; en l'aleví han estat Charlie Boher i Carlota Gil; els guanyadors dels infantils han estat Valentina Rodríguez i Eulàlia Masjoan; la categoria juvenil s'ha hagut de declarar deserta per manca de participants; i, finalment, en els adults, els primers premis han estat per Raquel Fernández i diana Salas.

Pel que fa als guardons del Pas de la Casa, els primers premis han estat: en la categoria benjamí per a Amelie Cabon i Aaron Garcia; en els alevins per a Sara Ros i Gabriela Trindade; en l'infantil només hi ha hagut un guanyador, Vadim Bony; mentre que el juvenil s'ha hagut de declarar desert per manca de participants; i, finalment, en la categoria d'adults, els vencedors han estat Tània Barbosa i Isabel Requena.

La categoria amb més participació ha estat la d'alevins (de 7 a 10 anys) amb 76 participants. Pel que fa a la resta de categories, els participants han estat els següents: 9 a la d'adults (majors de 18 anys), 0 a la juvenil (de 15 a 17 anys), 7 a la infantil (d'11 a 14 anys) i 20 a la benjamí (de 5 a 6 anys).

La temàtica de participació, que era lliure, ha sigut molt diversa. A Encamp, per exemple, s'han presentat motius primaverals, la festivitat de Sant Jordi, lletres amb el nom del participant, paisatges, monstres, animals, cors o llibres, entre d'altres. Mentre que al Pas de la Casa han destacat temes relatius a la pandèmia sanitària, l'esperança, l'amor, els llibres o les estacions de l'any, entre d'altres.

En relació amb les tècniques emprades per crear els punts de llibre, també hi ha hagut força varietat. A Encamp, s'han utilitzat: ganxet, pintura en aquarel·les o retoladors, tècnica d'esgrafiat i cartolines retallades, entre d'altres. I al Pas de la Casa, s'han presentat punts de llibre amb material tèxtil, de fusta, dibuix, aquarel·la, collage i masking-tape. Els premis han consistit en uns lots de llibres seleccionats per a cada franja d'edat i, a més, els primers premis tindran el punt de llibre imprès a la biblioteca durant tot un any fins a la següent edició del concurs.