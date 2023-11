Fins a 130 residents van avortar a Catalunya el 2022

Andorra la VellaUn total de 130 dones residents van ser ateses a Catalunya per una interrupció voluntària de l'embaràs durant el 2022. Segons es desprèn de les dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat, la gran majoria de les dones (34) es trobaven a la franja d'entre els 25 i els 29 anys. La segona franja d'edat amb més avortaments va ser la dels 30 als 34 anys (31), seguida de la dels 20 als 24 anys (29) i de la dels 35 als 39 anys (20). També s'especifica que van avortar 19 dones majors de 39 anys i 6 menors de 20.

Pel que fa a l'estat civil, cal destacar que la gran majoria eren dones solteres (89), tot i que també hi va haver una trentena de casades, cinc de separades, tres divorciades, una vídua i altres dos que no van oferir detalls. Si s'analitza el nivell d'estudis, 51 dones que van interrompre el seu embaràs de manera voluntària acreditaven formació en escoles universitàries i facultats; 42 es van graduar en batxillerat o cicles d'FP equivalents; 28 es van formar fins a l'ESO i tres tenien l'educació obligatòria. De les altres sis no consta informació.

Finalment, i en relació amb la situació laboral, cal destacar que 103 de les 130 dones que van avortar a Catalunya l'any passat eren persones assalariades; nou eren estudiants; vuit eren treballadores per compte propi; set estaven aturades o en la recerca de feina i tres no van fer constar cap situació concreta.