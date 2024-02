Fins a 3,2 milions d'euros per un pis de la nova promoció Emprivat Luxury

Andorra la VellaEmprivat Luxury és una nova promoció de pisos que s'està construint a Escaldes, davant de l'Illa Carlemany i una de les torres de 20 plantes. Els pisos que s'ofereixen van des d'un milió d'euros els de 138 metres quadrats, passant per 1,9 milions els dúplexs de 212 metres quadrats i 3,2 milions els àtics de 271. També hi ha oficines a la venda de 800 i 900.000 euros i un local de 500 metres quadrats per 3,2 milions. La promoció es troba en fase de construcció i és una proposta diferent a la de les torres. La seva forma seria similar en volum i altura a Illa Carlemany.

Emprivat Luxury s'autodefineix com un projecte "edificant que ofereix exclusius habitatges, locals comercials i oficines en venda en el cor del centre d'Escaldes, en ple eix comercial i prop de tots els serveis. Es tracta d'una moderna promoció d'alt standing amb pisos amb un disseny modern i funcional i amb una immillorable ubicació. Luxe, exclusivitat i confort són les paraules idònies per a descriure aquesta promoció en construcció. Així mateix, els espais són amplis i lluminosos, amb abundant llum natural durant gran part del dia gràcies a l'orientació de l'edifici. Disposa de places d'aparcament i amplis trasters opcionals".