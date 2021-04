Fins a 8 sancions de 3.000 euros per a apartaments turístics per no tenir llicència

Andorra la VellaEl departament de Turisme ha dictat la resolució de vuit expedients sancionadors a tretze titulars d'apartaments turístics, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Totes les sancions, de 3.001 euros, consisteixen en infraccions molt greus per anunciar, promocionar i comercialitzar un Habitatge d'Ús Turístic (HUT) al portal de reserves Airbnb sense disposar de la indicada inscripció en el registre d'HUT corresponent.

Els sancionats disposen d'un mes assenyalat per fer efectiva la sanció, i si durant aquest temps no s'ha fet efectiva ni tampoc s'ha presentat un recurs davant del Govern, es procedirà per la via executiva i es dictarà provisió de constrenyiment afegint-hi un recàrrec del 10% de l'import de la sanció. No obstant això, en el cas que es faci efectiva la sanció després que hagi transcorregut el termini d'un mes assenyalat, però abans de la notificació de la provisió de constrenyiment, el recàrrec aplicable serà del 2% de l'import de la sanció.

D'altra banda, el BOPA també publica un expedient sancionador del departament de Turisme de 1.862 euros a un altre allotjament turístic, en aquest cas per una infracció lleu i dues de greus.

ANA