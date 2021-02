Acord entre la Fiscalia i l'AFA per combatre la criminalitat de caràcter socioeconòmic

Andorra la VellaLa Fiscalia General i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) han signat aquest dimarts un protocol d’entesa amb l'objectiu de combatre la criminalitat de caràcter socioeconòmic que els darrers anys ha esdevingut "una de les principals formes de delinqüència" i que "és especialment nociva" per a l’estabilitat econòmica i financera, així com per a la reputació de la plaça financera andorrana, i la salvaguarda i sostenibilitat de l’ordre socioeconòmic.

D’aquesta manera, expliquen en un comunicat, el nou protocol proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació, l’assistència tècnica i la cooperació en la investigació de les operacions sospitoses de comportar ús d’informació privilegiada o manipulació de mercat o de qualsevol altre acte delictiu.

L'acord permet reforçar les relacions de cooperació i coordinació entre ambdues institucions, establint formalment un marc d’assistència mútua per exercir les seves respectives funcions encomanades per la legislació vigent "de manera més efectiva".