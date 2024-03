La fiscalitat de Pedro Sánchez augmenta un 35% la immigració d'Espanya a Andorra

Andorra la VellaLa presència dels espanyols a Andorra ha experimentat un augment significatiu des que Pedro Sánchez va accedir al poder per primera vegada, en cerca de millors condicions econòmiques i fiscals. Des de 2019, el nombre d'espanyols residents a Andorra ha augmentat en un 35%. D'altra banda, els residents portuguesos han disminuït un 39% des del mateix any.

Segons Estadística Andorra, la incertesa generada des de l'última investidura de Sánchez ha impulsat als espanyols a traslladar-se al Principat. Aquest fenomen s'ha produït malgrat l'augment del dipòsit mínim per establir-se al país veí, que ara és de 50.000 euros. Segons OkDiario, això ha provocat que molts espanyols optin per l'exili i els importin menys les conseqüències d'aquesta decisió.

El principal motiu d'aquest èxode cap aquí és fiscal. La factura fiscal a Andorra és molt més lleugera que els actuals impostos a Espanya, cosa que atreu especialment autònoms i empreses. La inversió estrangera s'està revisant a Andorra per diversificar l'economia del país, tradicionalment centrada en la banca i el turisme.

Una variable que afecta la crisi de l'habitatge

No obstant això, l'impacte d'aquesta demanda estrangera comença a afectar els ciutadans, especialment en l'àmbit dels lloguers. El preu dels lloguers ha augmentat considerablement en els últims anys, causant dificultats per als residents locals. Per abordar aquesta situació, el govern treballa a ajustar l'oferta i la demanda en el mercat immobiliari.