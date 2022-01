Qui forma part de la delegació andorrana a la Comissió Mixta Hispano-Andorrana per a la delimitació de la frontera?

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana, en la reunió ordinària del Consell de Ministres, la designació de la delegació andorrana a la Comissió Mixta Hispano- Andorrana per a la delimitació de la frontera, així com els experts que participaran en el Comitè Tècnic. L’objectiu és donar resposta a la voluntat d’Andorra i Espanya de trobar una solució mitjançant una cooperació tècnica a la divergència cartogràfica entre ambdues parts pel que fa a la frontera, arran de la polèmica generada per la construcció del parc fotovoltaic.

Així doncs, la delegació andorrana es compon dels representants dels coprínceps i membres del Ministeri de Justícia i Interior; Ministeri d’Afers Exteriors; i del Ministeri de Territori i Habitatge. Pel que fa al Comitè Tècnic, hi formen part experts del Ministeri de Territori i Habitatge. Andorra es posarà a disposició del Govern espanyol per organitzar la primera reunió de la Comissió Mixta en els més breus terminis.