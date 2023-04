Formació en noves tècniques d’investigació d’homicidis per a dos sergents de la policia

Andorra la VellaLes darreres setmanes, dos sergents adscrits a l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal van rebre una altra formació centrada en investigació d’homicidis.

El curs, que es va dur a terme durant cinc dies a Madrid a càrrec d’experts de la Policia Nacional espanyola, va tractar tots els aspectes tècnics, tecnològics, operatius i forenses relacionats amb les investigacions d’homicidis i de persones desaparegudes. La formació s’enfocava, d’una banda, a la direcció d’equips i, d’una altra, a conèixer a fons com s’han anat adaptant les investigacions a les darreres tècniques i avenços tecnològics.

A més de les ponències dels experts, es van fer exposicions de casos, així com debats per treballar enfocaments diferents a cada situació. Els assistents van haver de superar un examen sobre totes les matèries cursades per assolir l’acreditació corresponent.

Aquesta mena de formacions, que es van fent periòdicament, responen a la cooperació amb els cossos policials dels països veïns, amb qui la Policia manté una estreta col·laboració.