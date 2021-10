La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell encara, del 15 al 17 d'octubre, una nova edició de la Fira de Sant Ermengol i la 27a Fira de Formatges del Pirineu. La tinent d'alcalde de Desenvolupament Local de l'ajuntament, Mireia Font, explica com s'ha hagut d'adaptar la celebració a la pandèmia, les principals novetats que s'han introduït aquest any i quines són les previsions de creixement de cara al futur.

Com han organitzat la fira amb el context de la pandèmia?

Aquest any ho hem organitzat amb la incertesa de saber com aniria tota l’evolució de la pandèmia i en funció de com han anat canviant els protocols del Procicat. Això et genera molta incertesa en qualsevol tipus d’esdeveniment que vulguis organitzar, però en veure que la pandèmia anava millorant ja vam plantejar tornar-la a tirar endavant. El que teníem clar des del principi és que no podia ser una fira com la de fa dos anys, però sabíem que havíem de fer un esforç per poder-la celebrar, sobretot la part dels formatgers. Des de l’ajuntament hem de crear activitat i organitzar esdeveniments que facin venir gent a la Seu.

Quines mesures Covid han establert?

La principal diferència és que ara mateix encara no es visualitza la sala polivalent amb totes les formatgeries a dins i amb tota la gent consumint. Ara mateix encara no es pot fer i, per tant, des del principi vam tenir clar que havia de ser una fira a l’aire lliure. L’altre condicionant important era el plantejament de molts carrers de la Seu amb parades. En el seu moment s’havia de controlar accessos i els aforaments i es fa inviable fer-ho ara. Els principals canvis són aquests: treure la fira al carrer i limitar molt els carrers on hi haurà vendes.

També es redueix el nombre de parades i es prescindeix de la venda ambulant.

S’ha fet una reestructuració d’espais. Els formatgers surten fora de l’aula polivalent i s'ubicaran al Camí Ral. L’autofira es manté en el seu espai -a l'aparcament del Doctor Peiró- perquè és un esdeveniment que ja s’ha fet sempre a l’aire lliure. El carrer Major estarà ple d’alimentació com els altres anys, tot i que mantenint les distàncies entre parades. A banda, totes les parades d’artesania no alimentària, que normalment se situaven a la Plaça dels Oms, les hem traslladat al passeig Joan Brudieu. Així, totes les parades d’artesania del Pirineu estan ubicades al passeig perquè ens permet perimetrar aquella zona. També s'ha ofert a la gent del mercat setmanal si volíen posar parades per la fira.

Quantes parades es podran trobar en total?

Aquest any tindrem 177 parades.

Què els ha sabut més greu no poder fer per la pandèmia?

Pel que fa als formatges, el fet de no poder vendre el tiquet de degustació, ja que és una mica la gràcia de la fira. Després hem hagut de prescindir de tota la mostra empresarial d'empreses de la comarca i de les entitats esportives, que habitualment es feia al Pavelló Municipal. Sap greu perquè teníem moltes empreses, entitats i associacions que sempre hi són i aquesta part ha calgut suprimir-la. També lamentem no poder acollir la venda ambulant, però era impossible perimetrar tots els carrers de la Seu.

L’any vinent tot torna a la normalitat?

La idea inicial era fer aquesta mena de parèntesi a la fira. Veurem què passa aquest any perquè sembla que a tothom li agraden les casetes i ens ha començat a arribar algun comentari, però ja ho veurem. La idea seria reprendre l'any vinent el format habitual.

Quines novetats trobarem aquest any?

Com a novetat hem engegat el Concurs infantil de formatge. Al matí hi haurà el jurat normal amb totes les categories, i els caps de taula de cada categoria es tornaran a reunir a la tarda amb els formatges que hagin guanyat. A banda hi haurà un jurat infantil que s'ha escollit entre escolars de la Seu. Són nens i nenes d'entre cinquè i sisè de primària que es van apuntar i se'ls ha impartit una formació sobre com han de tastar el formatge. La taula infantil més la dels deu membres de jurat del matí decidiran el millor formatge de la fira.

Quines previsions d’assistència tenen?

És una incògnita perquè el temps condicionarà molt. Sembla que tindrem bon temps, però la climatologia, fent activitats a l'exterior, és un condicionant fonamental. Hem habilitat igualment els aparcaments perquè la gent no tingui problemes d'estacionament, però és una incògnita. Pensem que no hi haurà la gent que hi va haver durant el 2019 (unes 45.000 persones). No hi ha el tiquet degustació, que és una cosa que agrada molt, però en tot cas sí que hem rebut el 'feedback' que les reserves hoteleres estan funcionant.

Quina és la relació de la Fira de Sant Ermengol amb el públic andorrà?

Està clar que el públic andorrà és un dels principals visitants de la fira. Tenim un estudi del 2018 que deia d'on venia la gent i el públic andorrà era important: representava fins al 17% del total. Per promocionar la fira al Principat s'intenta fer difusió a través dels mitjans de comunicació. Arran de la relació entre la Seu i Andorra, molta gent coneix l'esdeveniment i s'acosten; ja sigui per relacions familiars, per altres coneixences o perquè els ve de gust de venir-hi.

Hi ha molts formatgers que hagin quedat en llista d’espera?

Tenim gent en llista d’espera des de fa dos anys. El que vam fer fa un temps va ser canviar el sistema d’accedir a la fira i fer una mena de reserva per zones, prioritzant totes les formatgeries de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que tenen plaça directa, i després hi havia una reserva per formatgeries del Pirineu català, aragonès, navarrès i també per Euskadi i França. Tenim aquestes quotes perquè no sigui una fira de formatges d’una sola part del Pirineu.

Tenint en compte l'èxit de la fira, quant al nombre de visitants i expositors, es plantegen que creixi en infraestructura i espais?

S'ha parlat de l'ampliació, però la sala polivalent dona pel que dona per la part de formatges. Fa dos anys ja es va fer com un estudi, un canvi d'ubicació, però al final la solució és la mateixa. Encara que un pavelló sembli més gran que l'altre, l'espai d'exposició és el mateix. Ja s'ha fet alguna cosa com treure l'aula de tast a fora i això va permetre guanyar espais de formatgeries, i ara mateix estem en un 'standby' i veurem si l'any vinent apliquem algun canvi o no.

Quin és l'estat de salut dels productors de formatge del Pirineu? És un sector que no para de créixer els darrers anys.

La percepció en general és que ha augmentat la venda de proximitat i, per tant, els productors de formatge estan venent una bona part de la seva producció. Ens arriba que tenen moltes ganes de venir a la fira perquè ara mateix han perdut molts espais de venda directa, però la salut és bona, i sobretot els de la nostra zona. Al final el consumidor valora molt més el producte de proximitat, però també el producte de qualitat, i tenim la sort de tenir formatgeries artesanes que fan formatge de molta qualitat i el públic ho aprecia.