Andorra la VellaConservació i Explotació de carreteres d'Andorra (COEX) ha fet una publicació en les seves xarxes per explicar que, després de la petita esllavissada produïda a la carretera de la plana, ja han netejat la via per a poder restablir la circulació per la zona.

Recomanen circular amb precaució per la zona.