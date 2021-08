França i Alemanya posaran una tercera dosi a partir de setembre

LondresAlemanya i França han decidit ignorar la crida feta per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aquest dimecres i seguir endavant amb els plans per administrar una tercera dosi de la vacuna contra el covid a partir del mes de setembre.

La decisió contravé la declaració més ferma que fins ara ha fet l'OMS en aquest sentit. A través del seu director general, Tedros Adhanom, l'agència de les Nacions Unides va posar de manifest que el veritable repte global per fer front a la pandèmia a hores d'ara passa per aconseguir el màxim nivell de protecció entre la població dels països més pobres, on uns 3.500 milions de persones no han rebut ni una sola punxada encara.

A banda de França i Alemanya, Israel ja ha començat a posar aquest reforç, com també alguns països del Golf Pèrsic. Fins i tot la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, ha apuntat aquesta possibilitat.

El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat aquest dijous, a través del seu compte d'Instagram, que França treballa ja en el desplegament de la tercera dosi per a persones grans i vulnerables a partir del mes de setembre. "Probablement serà necessària, no per a tothom ni immediatament, sinó en qualsevol cas per als més vulnerables i els més grans". Alemanya té la mateixa intenció d’administrar els reforços a pacients immunodeprimits, gent gran i usuaris de residències, també a partir del mes vinent, ha anunciat el ministeri de Sanitat.

Tedros Adhanom havia gairebé pregat una "moratòria" de les terceres dosis fins, almenys, finals de setembre, amb l'argument que resultava del tot "inacceptable" que els països rics acaparessin el subministrament mundial de vacunes.

Els estats amb ingressos alts havien administrat al voltant de 50 dosis per cada 100 persones fins al maig, i des d'aleshores la xifra s’ha duplicat, segons les dades de l’OMS. Els països de baixos ingressos, però, només n'han posat 1,5 per cada 100.

Des del ministeri de Sanitat alemany s'han rebutjat les crítiques de l'OMS i s'ha informat de la donació d'un mínim de 30 milions de dosis als països més pobres. "Volem proporcionar als grups vulnerables d'Alemanya una tercera vacuna preventiva i, al mateix temps, donar suport a la vacunació de tanta gent com sigui possible al món", han assegurat fonts oficials del ministeri.

Fins ara, França i Alemanya han administrat almenys una dosi de la vacuna al 64,5% i al 62% de les poblacions respectives, i el 49% dels francesos i el 53% dels alemanys ja estan completament immunitzats.