França i Andorra refermen la col·laboració en la transició energètica

ParísLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, i el president director general d’Électricité de France (EDF), Luc Rémont, han signat, aquest divendres, un conveni de col·laboració en matèria de transició energètica al Principat. El grup EDF i el Govern reafirmen així la seva voluntat de construir un model energètic neutre en carboni i responsable, informen des de l'executiu.

El conveni ofereix un marc de col·laboració entre el Govern i el grup EDF per treballar qüestions en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, la substitució de les energies fòssils per una electricitat baixa en carboni i la descarbonització de l’economia i del territori. Aquest acord permet al grup francès i a FEDA continuar la col·laboració que ja existeix en diferents eixos estratègics per a les dues entitats com per als contractes de subministrament a llarg termini i implementació de PPA; el desenvolupament de la cogeneració i xarxes de calor; la producció d’energies renovables; la renovació i manteniment dels grups de producció hidràulica; l'ampliació de la producció hidràulica a la central de l’Hospitalet-près-l’Andorre i els desenvolupaments de programes de comptadors intel·ligents i de l’estratègia d’eficiència energètica.

En el marc de la signatura, la ministra ha agraït a EDF el seu suport històric, que ha estat encara més rellevant en el context de crisi energètica actual. "Podem comptar amb les bones relacions amb EDF fins i tot en els moments de restriccions de subministrament", ha dit. Així, ha assenyalat com a especialment positiu el contracte de compra d’energia a llarg termini que van signar al 2019 FEDA i EDF, i ha indicat que "el nou acord signat ens permetrà explorar noves vies de col·laboració de cara a estabilitzar els preus de compra de l’energia per al futur".

Al seu torn, Rémont ha assenyalat que "estem orgullosos de signar una nova col·laboració a llarg termini i d’acompanyar el Principat d’Andorra en la seva transició energètica. Poden comptar amb l’experiència del grup EDF en tots els àmbits, per encarar els reptes associats a la transició cap a un món baix en carboni".