França vigilarà el contraban a la frontera amb Andorra amb drons

Andorra la VellaLa regió francesa de l'Arieja vol intensificar els seus controls sobre la frontera amb Andorra, amb l'objectiu de lluitar contra el contraban de tabac que es produeix a la zona i que afecta considerablement els estancs locals.

Per això mateix, tal com reporten diversos mitjans locals, la policia desplegarà diversos drons a la zona, de forma que podran vigilar amb major precisió els moviments sospitosos i tots aquells que busquen rutes alternatives per fer arribar el tabac al país veí.