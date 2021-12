El fred cru podria marcar el tram final de l'any a Europa

BarcelonaAquesta baixada de la temperatura de dimecres s'anirà accentuant cada cop més a mesura que avanci la setmana. No hi haurà canvis bruscos d'ambient, però arribarem al cap de setmana amb temperatures entre 2 i 4 graus més baixes que les d'ahir o avui. La segona part de la setmana continuarà marcada per l'anticicló, el sol i la boira, però s'hi afegiran alguns núvols baixos més a la costa. Dijous ja seran espessos al País Valencià, i divendres també podrien tapar el cel a les Terres de l'Ebre i a la Costa Durada. És possible que el cap de setmana també n'apareguin en altres indrets, sobretot diumenge, però és poc probable que arribi a ploure. El vent serà feble durant tota la segona part de la setmana.

A llarg termini tot apunta que el panorama a Europa quedarà marcat per diverses irrupcions d'aire fred d'origen més aviat siberià. Models de previsió com el del Centre Europeu de Predicció (ECMWF) auguren un tram final de l'any clarament fred en bona part d'Europa a causa d'aquestes entrades de masses d'aire provinents del nord-est del continent, però encara és poc clar de quina manera ens afectarà aquesta situació. Aquests dos mapes que tanquen la peça dibuixen la previsió d'anomalies de temperatura per setmanes, i s'hi pot comprovar que tant la setmana que ve com la del 27 s'auguren notablement més fredes del que és habitual a bona part d'Europa.

Sembla bastant possible que en algun moment de la segona part del mes de desembre alguna d'aquestes fredorades ens pugui acabar afectant, però encara és poc clar en quin moment o de quina manera. De moment no és probable que la primera part de la setmana sigui de fred molt intens, però sí que cal esperar un ambient normal d'hivern en el camí cap a Nadal. Caldrà seguir-ho.