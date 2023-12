El Funicamp obre les portes

EncampEl Funicamp ha obert aquest dimecres portes per iniciar la temporada d'hivern. Un any més, la posada en marxa del giny s’acompanya, a més, del Funibus, el servei gratuït de transport, i la disposició de places d’aparcament gratuïtes per a esquiadors. Així com de l’obertura de l’oficina de turisme del Funicamp, que estarà operativa de les 9 a les 17.30 hores.

Amb el Funibus, el comú d’Encamp ofereix un transport gratuït per a residents i turistes, siguin o no esquiadors, des de diferents punts de la parròquia fins al Funicamp, connectant directament els camps de neu de Grandvalira amb la vila i fent que Encamp esdevingui peu de pistes.

Les parades del Funibus estan marcades amb una senyalització específica i l’horari operatiu del servei és de les 8.30 fins a les 18 hores. La freqüència de pas és d’aproximadament 15 minuts i el bus estarà disponible durant tots els dies de la setmana fins a final de temporada, sempre que el Funicamp estigui en funcionament.

Pel que fa al recorregut del Funibus, enguany es farà una prova pilot per reduir el temps d’espera dels usuaris. Durant la prova, de les 8.30 fins a les 13.30 hores, el bus pujarà pel mig del poble fins a arribar al Funicamp i baixarà per la carretera del Nou Vial per tornar al punt de sortida (Prada de Moles). De les 13.30 a les 18 hores, es farà el recorregut invers, es pujarà per la carretera del Nou Vial fins al Funicamp i es baixarà pel centre del poble.

Es mantenen totes les parades des de Prada de Moles fins al Funicamp.